基隆BMW逆向撞機車！等紅燈騎士噴飛車頂…肩膀骨折狂哀號

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

基隆基金二路10日晚間發生一起車禍！一輛BMW轎車疑似因為路況不熟，竟逆向衝到對向車道，撞上正在停等紅燈的機車，而猛烈撞擊力道，導致騎士當場彈飛捷著墜落再轎車車頂。警消人員獲報到場，發現騎士因為肩膀骨折不斷哀嚎，緊急將他送醫救治，所幸並無大礙。

▲BMW逆向撞機車。（圖／記者郭世賢翻攝）

這起事故發生在10日晚間10時許，李姓駕駛開著白色BMW轎車從62快速道路下交流道，但疑似路況不熟，且下雨視線不佳，直接逆向衝進基金二路，當場撞上正在停等紅燈的陳姓騎士。

事發當下，因猛烈撞擊力道，導致陳姓騎士當場彈飛，接著墜落在轎車車頂，而由於他肩膀骨折，導致他動彈不得，整個人在車頂上不斷哀嚎，民眾見狀則立刻報警處理。

▲騎士彈飛車頂，肩膀骨折不斷哀嚎。（圖／記者郭世賢翻攝）

警消獲報趕抵現場，緊急將陳姓騎士送醫救治，所幸並無大礙。警方調查，李姓駕駛當時車上還有一名女性乘客，而李男並無酒駕情事，至於事故相關肇責也有待調查釐清。

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