夫妻都B型卻生出AB型！老婆唬「血型隔代遺傳」　網酸：隔壁遺傳吧

▲孩子血型露餡，老婆開始亂掰理由。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

一對血型均為B型的夫妻，竟然生下AB型小孩？一名網友透露，他有位好友在竹科擔任工程師，去年結婚後就趕生子進度，近期剛迎來人生中第一個孩子，「但他卻沒開心的感覺」，一問之下才得知，原來孩子的血型揭露了夫妻倆都不敢面對的事實。

原PO在PTT講述好友的經歷，老婆剛生下健康寶寶，照理說全家正沉浸在幸福氛圍，但好友卻面有難色，不知該如何向身邊親友訴說這件事，「他說他和老婆都B型，但小孩卻AB型」，老婆的解釋為，她媽媽是A型，所以「隔代遺傳隱性基因」才生下AB型小孩，好友目前選擇相信老婆的說法，但心裡還是有點懷疑，孩子到底是不是自己親生骨肉，該和老婆說開嗎？

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▲夫妻B型卻生出AB型。（圖／翻攝自PTT）



事實上，依照ABO血型系統來推斷，夫妻倆都是B型，只有可能生下B型或是O型的孩子，血型也不會透過隔代遺傳，也就是說原PO好友不可能和老婆生出A型小孩，除非雙方記錯自己的血型，或是孩子的爸另有其人。

底下留言全替原PO好友感到鼻酸，「這應該不是隔代遺傳，而是隔壁遺傳唷」、「血型還可以隱性喔？騙鬼喔」、「驗DNA後大概就準備離婚了」、「你朋友的老婆乾脆說魔族隔代大轉世比較沒那麼唬爛」、「三個人都去驗血型吧！當年我爸一直以為他是O型。」