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台中限水！水車卻拋錨慘卡路中　另車急到場「抽水減重」助脫困

▲▼ 台中限水結果水車拋錨卡路中。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台中限水，結果一輛水車補完水準備返回自來水公司駐地時，拋錨卡路中。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者陳羿妏、李忠憲／台中報導

近日台中市因施行分區「供五停二」限水措施，各地區皆設置自來水系統供民眾領取民生用水，怎料，8日晚間11時許卻有一輛自來水公司的水車行經台灣大道與興中街口時，不慎拋錨，所幸警方獲報到場後，趕緊於現場指揮交通，並請司機請通知水公司加派另輛水車到場，先將拋錨水車內的水抽光，才順利完成拖吊作業。

警方8日深夜接獲民眾獲報稱有水車於路中拋錨，遂立即派員處理，到場後發現由於拋錨水車位於台灣大道內側車道上，該道為台中市主要幹道之一，又加上夜色灰暗，為避免發生追撞事故、維持車流的順暢及影響民眾取水權益，員警趕緊於現場指揮交通，並等待拖車道路救援。

▲▼ 台中限水結果水車拋錨卡路中。（圖／記者李忠憲翻攝）

經了解，該拋錨水車當時從國道一號以東的加水站補完水後，準備返回雙十路自來水公司駐地，不料，途中行經台灣大道與興中街口停等紅燈時，卻突然於路中拋錨，自來水公司緊急派遣另一輛加水車前來，將拋錨水車內剩餘的水抽掉，減輕水車重量，以便拖車將拋錨水車拖回自來水車駐地。所幸在員警引導之下，該拋錨自來水車順利被移置，現場恢復交通順暢，該車駕駛對警方及時協助相當感激。

對此，警方呼籲車主對於車況應有充分的了解，務必在出發前檢查三油三水，也提醒民眾遇到車況不佳拋錨或交通意外事故時千萬不要慌張，應盡快先開啟警示燈或擺放車輛故障警示標誌，以維護自身及其他用路人的安全。

▲▼ 台中限水結果水車拋錨卡路中。（圖／記者李忠憲翻攝）


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