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廚餘高速發酵廠啟用+贈車　黃偉哲：台南環保邁向新里程碑！

▲台南市在環保署支持下於安南區、新化區新設兩座高速廚餘發酵廠，10日環保署長張子敬、市長黃偉哲於安南區共同主持啟用典禮，並進行參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市在環保署支持下於安南區、新化區新設兩座高速廚餘發酵廠，10日環保署長張子敬、市長黃偉哲於安南區共同主持啟用典禮，並進行參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南環保邁向新里程碑！廚餘回收再利用是廢棄物減量與多元處理管道之一，台南市在環保署支持下於安南區、新化區新設兩座高速廚餘發酵廠，10日環保署長張子敬、市長黃偉哲於安南區共同主持啟用典禮，傳統廚餘堆肥需60天，高速發酵廠10天即大功告成。

▲台南市在環保署支持下於安南區、新化區新設兩座高速廚餘發酵廠，10日環保署長張子敬、市長黃偉哲於安南區共同主持啟用典禮，並進行參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保署亦補助台南市53輛各式環保車輛與機具，為環保工作增添助力，這53輛環保車輛與機具，包括電動壓縮式垃圾車、抓斗車、清溝車、挖土機等，其中還有2輛廚餘廢液清運車及6輛廚餘集中清運車，每日最高可載運51噸的廚餘量，總經費1億8千萬元均來自環保署。

市長黃偉哲指出，垃圾、厨餘不可能沒有，只能減量；20年前城西焚化廠垃圾量不夠，現在則暴量，對垃圾的事情一定要未雨綢繆，謝謝環保署的支持，讓台南在垃圾與廚餘處理上更有效率，處理品質更好。也謝謝台南市議員的支持，台南環境維護會更好。

▲台南市在環保署支持下於安南區、新化區新設兩座高速廚餘發酵廠，10日環保署長張子敬、市長黃偉哲於安南區共同主持啟用典禮，並進行參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市在環保署支持下於安南區、新化區新設兩座高速廚餘發酵廠，10日環保署長張子敬、市長黃偉哲於安南區共同主持啟用典禮，並進行參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

張子敬署長讚許台南在垃圾與厨餘都有妥善處理，兩座高速發酵廠興建順利，日後廚餘處理效率會大幅提高，最终產出有機肥料，是最佳循環經濟。以前環保署多補助垃圾車或資收車，總統，行政院長重視清潔人員的工作安全與環境，加強服裝、安全鞋等配備，工具機也一樣，這次補助了抓斗車、清溝車、廚餘高速發酵廠。工欲善其事必先利其器，環保工作一定會更好。

▲台南市在環保署支持下於安南區、新化區新設兩座高速廚餘發酵廠，10日環保署長張子敬、市長黃偉哲於安南區共同主持啟用典禮，並進行參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局指出，兩座高速廚餘發酵廠總經費9200萬元，分別設於安南區城西焚化廠區、新化廚餘堆肥廠區，兩廠各有兩套發酵設備，初期以處理果皮、蔬菜等生廚餘為主，兩廠平均每月共可處理990噸廚餘，終端產品為有機肥，符合雜項堆肥可供農民及一般民眾使用，市民可持回收物至22區清潔隊或藏金閣兑換。

▲台南市在環保署支持下於安南區、新化區新設兩座高速廚餘發酵廠，10日環保署長張子敬、市長黃偉哲於安南區共同主持啟用典禮，並進行參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市在環保署支持下於安南區、新化區新設兩座高速廚餘發酵廠，10日環保署長張子敬、市長黃偉哲於安南區共同主持啟用典禮，並進行參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市議員許至椿、郭清華、李中岑、洪玉鳳、穎艾達利、蔡旺詮，里長黃南忠，嚴文正，蔡炳輝、郭昆財、郭峻民等都親自出席，見證台南市環保開啟新頁的歷史一刻。

▲台南市在環保署支持下於安南區、新化區新設兩座高速廚餘發酵廠，10日環保署長張子敬、市長黃偉哲於安南區共同主持啟用典禮，並進行參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

啟動儀式後張子敬署長、黃偉哲市長等一行人進入高速廚餘發酵廠參觀，對於廚餘桶藉由設備自動翻轉將廚餘倒入貯存槽內的進料、人工搭配機械篩選雜物、破碎、切碎、脫水，最後進入發酵槽發酵等一貫化過程，大為稱許。

▲台南市在環保署支持下於安南區、新化區新設兩座高速廚餘發酵廠，10日環保署長張子敬、市長黃偉哲於安南區共同主持啟用典禮，並進行參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑表示，廚餘高速發酵廠原是為了防範非豬瘟疫情而超前部署，兩座高速廚餘廠能增加廚餘回收再利用效率，廚餘量也將明顯減少。台南在城西、新化、東山、南化都各有一處傳統廚餘堆肥場，但傳統堆肥發酵處理的量能有限，高速廚餘發酵廠加入後，廚餘回收再利用將更具效益，台南市許多垃圾車已老舊，感謝環保署大力支持更新。

環保局指出，剩菜、剩飯、蔬菜、果皮、茶葉渣、食材料理前後的廢棄物、過期食品等有機廢棄物都可稱為廚餘。廚餘分為生廚餘、熟廚餘，剩菜、剩飯等為熟廚餘，去化以養豬佔多數，蔬菜、果皮等為生廚餘，發酵做堆肥為主。

▲台南市在環保署支持下於安南區、新化區新設兩座高速廚餘發酵廠，10日環保署長張子敬、市長黃偉哲於安南區共同主持啟用典禮，並進行參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市現有424輛垃圾車、371輛資源回收車，半數以上車齡超過10年，車況老舊影響資源回收效率，保養維修成本也隨之提高，53輛新式環保車輛與機具加入，提升台南市環保工作成效。


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