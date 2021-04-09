台鐵釀禍監造商包北市9億標案！赫見廣慈、音圖　柯文哲斥：太過分

▲柯文哲施政報告及質詢。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

太魯閣號出軌意外釀50死，其工程承包商被外界用放大鏡檢視，各界也開始關注政府工程的承攬流程。台北市議員戴錫欽指出，台鐵列車事故的爭議廠商，也得標市府15個工程案、總價近10億元，目前履約中的還有5件，約9億元。戴要求市府重新檢視標案，清查是否有「李義祥們」。

針對議員所指，市長柯文哲承諾，會請新工處全面檢視相關標案；對於黑名單廠商竟疑似借殼得標，柯詫異直呼「太過分」，表示最近北市府也遇到對法院未判刑定讞的工程公司，若得標應如何處理等問題，將著手研究通則處理，評估1個月內訂出相關處理辦法。

台北市議會9日進行施政報告備質詢。議員戴錫欽調閱資料發現，這次太魯閣號意外的7家爭議廠商中，聯合大地工程顧問公司、中棪工程顧問公司、林同棪工程顧問公司，從2015年就參與市府投標並得標，總計15案，共約9億9724萬標案。目前履約中尚有5件，8億9512萬4893元。

戴錫欽更發現，中棪工程顧問公司標到5案市府工程，其決標日期竟恰巧落在林同棪工程顧問公司被工程會刊登因「犯罪所為足生損害機關對於公共工程品質管理之正確性」的這段期間，「其中是否有像是太魯閣列車翻覆案一樣，疑似人謀不臧等不法情事？市府要調查清楚」。

戴錫欽指出，目前仍在履約中的5件標案，正好就是中棪工程顧問公司、林同棪工程顧問公司承包，當中不乏有廣慈博愛園區監造標、捷運萬大線的技術服務案、台北市音樂與圖書中心新建工程案的監造與專案管理案等，柯任內指標性的重大工程案。

另外，國民黨籍北市議員王鴻薇也指出，聯合大地專案管理顧問公司，自104年來陸續取得北市府工務局等標案，像北市山坡地人工邊坡巡勘檢查及資料維護與檢核委託專業服務案，要求北市全面檢視工程標案等內容。