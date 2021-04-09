快訊／三鶯線施工廠商操作不當...整台吊車翻覆　捷運局開罰45萬





▲三鶯線施工因人員操作不當釀吊車翻覆。（圖／捷運局提供）

記者羅婉庭／新北報導

捷運三鶯線工程三峽河工區，因施工廠商8日下午發生人為操作不當，導致吊車側翻，所幸無人員傷亡，捷運局將開罰45萬。對此，新北市長侯友宜表示，任何重大工程建設，工安必須落實且擺在第一位。

新北捷運局進行事故檢討，事發原因為人員操作不當，將對施工廠商及監造單位，依契約約定處以罰款，監造單位罰款兩萬，施工廠商除契約罰款3萬，外加處罰勞工安全衛生管理費42萬，總計共45萬。並嚴格要求施工廠商務必落實標準作業程序，監造單位也務必嚴加查核。

捷運三鶯線工程於三峽河段目前正在施作鋼構橋吊裝作業，昨日下午3點50分，吊車司機移動吊車時未依規定收起吊車臂桿，造成吊車重心不穩側翻，司機當下自行下車所幸未釀人員傷亡。捷運局今進行事故檢討，事發原因為人員操作不當，將對施工廠商及監造單位，依契約約定處以罰鍰，並嚴格要求施工廠商務必落實標準作業程序，監造單位也務必嚴加查核。

新北捷運局表示，事發時三鶯線工區已完成鋼拱橋上構吊裝作業後，準備移動吊車至停放位置時，吊車臂桿未依規定放平，造成吊車不穩定而側翻，所幸駕駛平安自行下車，事故未造成人員傷亡，事發後已將吊車扶正。