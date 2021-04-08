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俄、白意圖兩面夾擊！　白羅斯部隊集結「烏克蘭邊境」

▲▼烏克蘭士兵就戰鬥位置。（圖／路透）

▲烏克蘭士兵已就戰鬥位置，但恐怕將面臨兩面夾擊的困境。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯陳兵烏克蘭東南部，雙方緊張情勢一觸即發，不久前才有軍事分析家認為，俄、烏情勢可能在4周之內，演變成為世界大戰，白羅斯（又譯白俄羅斯）也在烏克蘭邊境集結部隊，意圖與俄羅斯兩面夾擊。

根據防衛部落格（Defence Blog）報導，德國知名記者羅普克（Julian Ropcke）在推特上發布的影片顯示，白羅斯出動大量的裝甲車和軍卡車，將部隊往邊境集結，該影片拍攝於3月31日，地點位於白羅斯南部的洛基申（Logishin），距離烏克蘭羅夫諾州（Rovno）僅有60公里。

另一方面，俄羅斯調派28個精銳部隊「營戰術群」（Battalion Tactical Groups），集結在克里米亞一帶的邊境，截至3月30日已經集結將近3.3萬兵力。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表態，加入北約是結束頓巴斯戰爭的唯一途徑。美國方面在6日重申，維持烏克蘭主權和領土完整的承諾不變。但是白宮發言人莎琪（Jen Psaki）對於烏克蘭加入北約卻表示，「這必須由北約共同決定」。

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