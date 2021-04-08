檢借提李義祥！穿黃囚服現身地檢署　交叉比對「阿好」關鍵供詞

▲檢方借提李義祥。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、張君豪、黃宥寧、林昱萱／花蓮報導

台鐵太魯閣號408次2日上午遭到一輛滑落邊坡的工程車撞上，造成50人死亡、超過200人受傷的慘劇。其中，工程車駕駛同時也是「義祥工業」負責人李義祥已經被收押禁見，而副駕駛「阿好」也被檢察官聲請羈押。此外，檢方8日上午也借提李義祥，而李在員警的戒護下坐上囚車，被送往花蓮地檢署問訊，同時檢方也將釐清其供詞、說法是否與「阿好」吻合。

這起事故發生在2日上午9時28分，當時「義祥工業」所屬的工程車因不明原因滑落邊坡，導致太魯閣號408次因閃避不及撞上，釀成重大傷亡，而事發之後李義祥第一時間，卻是打電話給吊車公司。此外，據了解，在事故現場不只有李義祥一人，最有問題的一區有兩個人，其中一個人負責操作怪手，當時是李義祥操作工程車時，不小心卡在樹叢中，他為了幫工程車脫困，疑似自行駕駛怪手，然而卻操作不當，導致工程車因此滑落。

▲李義祥。（圖／記者黃彥傑攝）

李義祥遭收押禁見後，副駕駛「阿好」也於7日下午遭到警方逮捕，而經檢察官複訊後，依法將其聲押，預計下午會由花蓮地方法院召開羈押庭。此外，目前檢方也再度借提李義祥進行問訊。

對此，花蓮地檢署主任檢察官周芳怡稍早受訪表示，目前除了李義祥、「阿好」列為被告外，將陸續傳喚相關人員，而怪手吊帶究竟是滑落或掉落、監工是否在現場、怪手是誰開、是否有第二個人開怪手，因涉及案件核心事實，將查明後對外報告，目前偵查不公開，不方便說明；另外，問到「阿好」若主動認罪是否能減刑，周芳怡則說，將會進行審酌。