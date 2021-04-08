壽險業關懷太魯閣傷亡家庭　因3案例忍不住哽咽：看見「最後的守護」

▲台鐵太魯閣號出軌，壽險業者連日關懷不停歇。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者陳依旻／台北報導

「小時候媽媽盯著我無時無刻， 跌到了她說沒關係；長大後我回家看她一年三次，取消了她也說沒關係。」臉書粉絲專頁「晚安詩」沒有精美圖片，卻充斥觸動人心的簡樸文字，一如這首「關係」為名的詩句，不刻意為之的寫出了上萬遊子的心聲，好不容易盼到連假能和家人團聚，甚至計畫一場旅行，未料卻是在同一個世界裡暫別，壽險業者感同深受的同時，接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時數度哽咽，強調聽聞這些生命無法承受之輕中，也看見了「最後的守護」，慶幸轉嫁風險讓留下的人不至於擔憂經濟匱乏。

4月2日，一輛從樹林開往花東的台鐵408車次在行經大清水隧道的過程中，因撞上滑落的工程車因此嚴重出軌，死傷慘重，當天，台灣人壽、國泰人壽、富邦人壽、中國人壽、南山人壽、全球人壽、遠雄人壽、第一金人壽、新光人壽、元大人壽等壽險公司第一時間成立緊急事故服務中心，連日未曾停止關懷的腳步，接觸的每一個個案都難以忘懷。

國泰人壽志工在發放慰問金以及提供相關協助時，印象最深的莫過於是保戶張先生夫妻帶著兩個小孩都是體院生，都擅長跑步，一家四口此次返鄉掃墓及探望長輩，因四位沒買到座位都是站票，站在第八節車廂，因太太站在車廂角落，為唯一倖存，當找到張太太送上慰問金30萬元的那一刻，當下沈重思緒讓現場人不由得陪著落淚。

「擦乾眼淚，總得站起來。」壽險業者近日談到保戶經歷不由得哽咽，因自己遠在外頭工作，平日工作繁忙，想家人雖然能藉由通訊發達，用視訊見上一面，向螢幕裡的他們揮揮手說「再過幾天，我就要回家了，到時候再帶你們出去玩」，他說，長輩口中說沒關係，但心裡其實很期盼子女歸來，很難想像因為一場突然其然的意外，就從此道別，長輩們該有多難過？

但平復心情之後，該名業者認為，也在不少個案故事中看到「遺愛人間」的感動，還有轉嫁人生風險的重要性，並說明聽到了一位花樣年華的金控實習生與同學相約出遊，卻碰巧搭上此班列車，該金控公司主管得知消息後，便立即通知自家金控旗下壽險公司的志工，順利連繫上陳媽媽並發放慰問金，並承諾會全力協助後續事宜，讓陳媽媽安心處理後事。

另一位台灣人壽保戶，平日侍母至孝，因在北部工作，週末常常回花蓮看望年邁的母親，事發當天，同仁輾轉得知保戶搭上這班列車不幸身故，服務人員立即前往保戶家中表示慰問，並協助後續理賠事宜，讓年邁的母親有所依靠。

「白髮人送黑髮人」讓人難以接受，可命運就不由得掌控，但當意外、病故等突發狀況來臨，能做的除了接受，還有活著的人不能讓人生就此打住，業者表示，藉由台鐵事故中，也看見了轉嫁風險也是讓所愛之人有依靠的方式，「年邁父母也是子女們的牽掛，即使仍在悲傷期，但至少不用擔心經濟匱乏，等待烏雲褪去，揉揉眼睛有一天仍會走向新的人生」。