　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

壽險業關懷太魯閣傷亡家庭　因3案例忍不住哽咽：看見「最後的守護」

▲▼台鐵太魯閣號出軌，現場救援畫面。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲台鐵太魯閣號出軌，壽險業者連日關懷不停歇。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者陳依旻／台北報導

「小時候媽媽盯著我無時無刻， 跌到了她說沒關係；長大後我回家看她一年三次，取消了她也說沒關係。」臉書粉絲專頁「晚安詩」沒有精美圖片，卻充斥觸動人心的簡樸文字，一如這首「關係」為名的詩句，不刻意為之的寫出了上萬遊子的心聲，好不容易盼到連假能和家人團聚，甚至計畫一場旅行，未料卻是在同一個世界裡暫別，壽險業者感同深受的同時，接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時數度哽咽，強調聽聞這些生命無法承受之輕中，也看見了「最後的守護」，慶幸轉嫁風險讓留下的人不至於擔憂經濟匱乏。

4月2日，一輛從樹林開往花東的台鐵408車次在行經大清水隧道的過程中，因撞上滑落的工程車因此嚴重出軌，死傷慘重，當天，台灣人壽、國泰人壽、富邦人壽、中國人壽、南山人壽、全球人壽、遠雄人壽、第一金人壽、新光人壽、元大人壽等壽險公司第一時間成立緊急事故服務中心，連日未曾停止關懷的腳步，接觸的每一個個案都難以忘懷。

國泰人壽志工在發放慰問金以及提供相關協助時，印象最深的莫過於是保戶張先生夫妻帶著兩個小孩都是體院生，都擅長跑步，一家四口此次返鄉掃墓及探望長輩，因四位沒買到座位都是站票，站在第八節車廂，因太太站在車廂角落，為唯一倖存，當找到張太太送上慰問金30萬元的那一刻，當下沈重思緒讓現場人不由得陪著落淚。

「擦乾眼淚，總得站起來。」壽險業者近日談到保戶經歷不由得哽咽，因自己遠在外頭工作，平日工作繁忙，想家人雖然能藉由通訊發達，用視訊見上一面，向螢幕裡的他們揮揮手說「再過幾天，我就要回家了，到時候再帶你們出去玩」，他說，長輩口中說沒關係，但心裡其實很期盼子女歸來，很難想像因為一場突然其然的意外，就從此道別，長輩們該有多難過？

但平復心情之後，該名業者認為，也在不少個案故事中看到「遺愛人間」的感動，還有轉嫁人生風險的重要性，並說明聽到了一位花樣年華的金控實習生與同學相約出遊，卻碰巧搭上此班列車，該金控公司主管得知消息後，便立即通知自家金控旗下壽險公司的志工，順利連繫上陳媽媽並發放慰問金，並承諾會全力協助後續事宜，讓陳媽媽安心處理後事。

另一位台灣人壽保戶，平日侍母至孝，因在北部工作，週末常常回花蓮看望年邁的母親，事發當天，同仁輾轉得知保戶搭上這班列車不幸身故，服務人員立即前往保戶家中表示慰問，並協助後續理賠事宜，讓年邁的母親有所依靠。

「白髮人送黑髮人」讓人難以接受，可命運就不由得掌控，但當意外、病故等突發狀況來臨，能做的除了接受，還有活著的人不能讓人生就此打住，業者表示，藉由台鐵事故中，也看見了轉嫁風險也是讓所愛之人有依靠的方式，「年邁父母也是子女們的牽掛，即使仍在悲傷期，但至少不用擔心經濟匱乏，等待烏雲褪去，揉揉眼睛有一天仍會走向新的人生」。

ET快訊
李千那認愛是元介！「男方已見過2小孩」羞認2人關係
快訊／李義祥跟阿好錄音曝！運安會證實：兩人要拉工程車卻落軌
獨／聲押神秘移工關鍵曝！全程目擊事故　「黑猴」趁亂載他落跑
《迫降》爆第2對情侶！差6歲姐弟戀　女方錯愕了
他忘澆水阿公盆栽　網驚：一台賓士不見了！憲哥節目估價200萬
王立強共諜案扯出向心夫妻！　收陸7.5億買3豪宅遭起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

壽險業關懷太魯閣傷亡家庭　因3案例忍不住哽咽：看見「最後的守護」

草莓族邁向不惑之年　專家建議美元保單「混搭」存老本！

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

鳳梨鼠薯被唱衰爆氣「現場封釘了！」　噴改車少年家：成熟男人不會並ㄅㄧㄤˋ叫

素描課拿「鄧紫棋美照」當考題　超低分作品網看呆…本人說話了！

機車外側左轉！轎車直撞90°彈起　騎士倒地「神速滾兩圈」險遭輾壓

穿梭變形車廂...血腥味中尋倖存者 搜救犬「確認各角落」來回不放棄！

壽險業關懷太魯閣傷亡家庭　因3案例忍不住哽咽：看見「最後的守護」

草莓族邁向不惑之年　專家建議美元保單「混搭」存老本！

朋友發文買這個很好賺...婦人捧40萬投資　行員「一點」破騙局

朴信惠披長袍、花瓣裙被批「超老氣」　粉絲看不下去：全靠顏值在撐

台南停水爆「假訊息瘋傳」　民眾看LINE群追問台水：去年的舊訊

185萬！TOYOTA「暴力小鴨」GR YARIS接單價來了　首批限量30台

聯發科再扣千元大關　Q1估可賺近一股本

韓瑜罕見剪「空氣短瀏海」PO成果照！ 招牌髮型消失：換一下感覺

推特擬以逾1100億「收購Clubhouse」！　外媒指：雙方曾進行協商

交往兩個月！神明警告她「男生玩票性質」　網見3關鍵喊：是真的

快訊／接棒林佳龍掌交通部？　王國材吐出兩字

傑尼獅理想情人拍照會　10帥傳遞戀愛氛圍

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

保險熱門新聞

壽險業關懷太魯閣傷亡家庭　因3案例忍不住哽咽：看見「最後的守護」

草莓族邁向不惑之年　專家建議美元保單「混搭」存老本！

台鐵出軌總理賠金最新統計！　金管會預估超過6億

近2成機車族沒保強制險　小心肇事被抓重罰3萬元

90後男女首推「醫療險」　小資族給買保險3大方向！

遺產E劇場／保單漏寫名字　1千萬得報遺產稅

「小額終老保險」7月新制上路　5壽險懶人包總整理！

普悠瑪罹難孩童200萬慰問金　保險界：一開前例無所適從

台鐵出軌身故者為3壽險保戶　國壽初估理賠金6864萬！

「保單借款」6大優點　專家這麼說

15家產險申訴率　國泰拿最低

一張表懂車禍調解官要看的單據

網路投保車險只能對自己保！駕駛人傷害險限定車主本人

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

更多熱門

相關新聞

徐國勇曝「與林佳龍機上對話」

徐國勇曝「與林佳龍機上對話」

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，釀50死逾200傷，交通部長林佳龍宣布請辭，6日已向行政院長蘇貞昌提出書面辭呈。內政部長徐國勇8日在立法院受訪時，還原在事發的第一天，他與林佳龍搭機前往花蓮時，林佳龍就向他表示這件事他要負起政治責任。

印度悼太魯閣號意義重大？　吳釗燮回應了

印度悼太魯閣號意義重大？　吳釗燮回應了

李義祥開怪手害工程車落軌！運安會曝新事證

李義祥開怪手害工程車落軌！運安會曝新事證

工程會：李義祥疑似借牌轉包

工程會：李義祥疑似借牌轉包

移工「阿好」有逃亡事實！檢警今晨聲押

移工「阿好」有逃亡事實！檢警今晨聲押

關鍵字：

台灣人壽國泰人壽太魯閣台鐵

讀者迴響

熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

台南自強號擦撞行人　警消救援

楊丞琳準備回台！道別李榮浩：盼不用再等300天

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

新疆貴賓犬掉入「狼撕咬地獄」

深夜激戰！20多歲女「噴泉式爆血」送醫　內診椅紅一片

HowHow士林夜市巧遇「五月天阿信擺攤」網看呆

20萬起家！PTT股神賺上億　祕訣曝光

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾1句話安撫…網戰翻

太魯閣4罹難者刷卡購票　總計獲賠7000萬

李義祥自己開怪手　害工程車翻落

更多

最夯影音

更多
倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫
1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面