快訊／工程車副駕神秘移工「阿好」有逃亡事實！檢警今晨聲押

▲越南籍移工阿好昨遭警方逮捕帶回。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪、黃宥寧、莊智勝／花蓮報導

台鐵太魯閣號脫軌釀成重大死傷，昨（7日）案情出現重大突破，檢警調查發現，當天工程車前往案發現場時，車內還有另名非法越南籍移工「阿好」；昨花蓮刑大幹員掌握情資後順利逮人，並將阿好帶回偵訊。經檢方訊問後，今早認為阿好有逃亡事實，及勾串、滅證之虞，稍早已向法院聲請羈押禁見，預計下午將召開羈押庭。

檢警專案小組調查，事發當天工程負責人李義祥開著工程車前往工地，途中監視器畫面拍下，當時車內副駕還有另名「神秘男子」，經檢方抽絲剝繭追查，發現該名神秘人竟是李私下以低薪違法聘僱的越籍移工。知情人士還透露，李義祥為了降低工程成本無所不用其極，連搬運輪胎的隧道邊坡緩衝工程都要剝削逃逸移工來幫忙。

據了解，當時李義祥駕駛工程車，但過程中卻不小心卡進樹叢，他為了幫工程車脫困，疑似自行駕駛怪手，不料卻因操作不當，導致工程車翻落邊坡，而當時「阿好」也在場，2人最關鍵的對話過程全被怪手行車紀錄器錄了下來。

檢方掌握，當時坐在工程車副駕的移工綽號「阿好」，逾期仍非法滯留在台，經花蓮刑大放出風聲後，昨（7日）終於策動阿好出面，順利將人逮捕歸案，並將其列為同案被告。經檢警徹夜偵訊後，今晨認為阿好有逃亡事實，且有勾串、滅證之虞，稍早已經聲押。