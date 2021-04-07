一次看200幅名畫、700坪光影樂園！2檔世界級沈浸式展覽搶先看

▲「會動的文藝復興」沈浸式展覽，集結史上最全文藝復興300年精華，一次可看到30家博物館、美術館及私人收藏的200幅名畫。（圖／翡冷翠文創提供）



記者林育綾／台北報導

疫情還未解除，但今年夏天不用出國，就可親眼看2檔世界級展覽！其中「會動的文藝復興」一次可看到30家博物館、美術館及私人收藏的200幅名畫，堪稱史上最齊全的文藝復興主題展覽；另還有享譽國際的沉浸式互動藝術展「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」，打造占地近700坪的超大型沉浸式夢幻世界。

「會動的文藝復興」

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「會動的文藝復興」沈浸式展覽將於6月25日至9月21日，在台北花博流行館、高雄科學工藝博物館同時展出，策展單位翡冷翠文創總經理鄭清煌表示，在疫情還未解除、不適合出國旅遊的當下，這是獻給國人最佳的「偽出國」行程，搶先見證世界級沉浸式展覽，一次看到30家博物館、美術館及私人收藏的文藝復興時期20位大師200幅名畫，以及「世界文化遺產」聖母百花大教堂穹頂的巨幅濕壁畫《末日審判》。

▲「會動的文藝復興」沈浸式展覽，集結史上最全文藝復興300年精華。（圖／翡冷翠文創提供）



策展單位表示，6百多年前，黑死病奪走7500萬條性命，卻催生了人類偉大的變革──文藝復興。如今歷史彷彿重演，COVID-19新冠肺炎又讓人類面臨死亡的恐懼，也重新思考生命的意義，文藝復興再度引起世人關注，因此與台灣、義大利、美國數位藝術、音樂及聲效專家組成跨國團隊，以科技結合藝術的方式策劃展覽。

集結文藝復興時期300年最代表性的畫作，包括達文西的「最後的晚餐」、「蒙娜麗莎」，拉斐爾的「雅典學院」、「優美三女神」，米開朗基羅的「創造亞當」、「最後審判」，波提且利的「雅典娜和半人馬」、「維納斯的誕生」、「春」，卡拉瓦喬的「梅杜莎」、「年輕的酒神」，提香的「女人與鏡子」與杜勒的「祈禱的雙手」等。

委託獲得美國葛萊美、泰利獎等國際大獎的製作團隊以原寸仿真、AR介紹及540°環場投影，搭配立體環繞音效等不同手法，提供觀眾兼具藝術性、教育性、娛樂性和社交性的多重感官體驗。

▲百花大教堂穹頂濕壁畫搬到台灣。（圖／翡冷翠文創提供）



另一焦點是將百花大教堂穹頂濕壁畫從義大利佛羅倫斯「搬」到台灣，策展單位表示，這是全球第一個與世界著名教堂合作的創舉，觀眾可以透過數位多媒體的方式，近距離欣賞百花大教堂紅磚大圓拱頂的壯麗宏偉，以及濕壁畫《末日審判》構圖繁複精細，採用透視法讓穹頂無限伸延的視覺震撼。「會動的文藝復興」展覽門票原價490元，早鳥票特價300元，即日起至4月30日販售。

▲「會動的文藝復興」沈浸式展覽。（圖／翡冷翠文創提供）

「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」

「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」將於6月11日起至10月11日，在台北士林科教館舉行，以挑高空間打造9大互動空間，透過科技、藝術、互動等元素交織，建構出占地近700坪的超大型沉浸式夢幻世界。

▲「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」打造近700坪的超大型沉浸式夢幻世界。（圖／聯合數位文創提供）

「teamLab未來遊樂園」是基於「共同創造：共創」概念下所規劃出的項目，作品被全球千萬人次打卡。科技藝術團隊teamLab，感念大家在不能出國的現在，依然展現對國外藝文展覽的渴求，與主辦單位決定把超大規模、最絕美、最能體驗共創理念的沉浸式互動藝術展帶來台灣，期盼大家在疫情期間即便無法赴日旅遊，也能在台灣體會到享譽國際的體驗式互動展覽。

▲首度在台展出的重點作品之一「與花共生的動物們Ⅱ」。（圖／聯合數位文創提供）

此次首度在台展出的重點作品之一「與花共生的動物們Ⅱ」，可以靜靜看著身上長滿了絢爛花朵的動物們，悠遊自在的行走，花朵會在動物身上出生、綻放然後凋零。觀眾也可以觸碰他們，花朵會馬上凋謝散落，最後動物隨之消失。而「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生」是由觀眾與裡面的生物共同創造出生態圈，裡面各式生物都會與你畫的動物產生關聯，生長、死亡、繁衍、循環，每一刻都是不同面貌。

▲升級版「天才跳房子」以包覆式視覺空間串聯。（圖／聯合數位文創提供）

2020年公開的最新升級版「天才跳房子」以包覆式視覺空間串聯，跳躍在連續圖案後會延伸出互動影像變化，並結合活潑的音樂旋律加重共感體驗，不僅增加互動趣味性，更創造多元豐富的視覺效果。另外也有深受大小朋友歡迎的巨型「滑梯水果園」，將會產生一連串碰撞、彈跳的絢麗色彩，不論照相或錄影，都能拍出獨一無二、屬於自己的光影紀錄。

現場更呈現teamLab因疫情所推出的期間限定作品「Flower Bombing」，當民眾因為疫情不得不待在家的時候，可使用這項裝置，讓自己所畫的花朵透過網路，與世界各地人所畫的花朵匯聚並描繪出全新圖案。

▲「teamLab未來遊樂園」被評為「全球十大必看藝術展」。（圖／聯合數位文創提供）

teamLab除了掀起全球媒體爭相報導與民眾高度評價，CNN更盛讚「具有魔性，來自外星球的作品」，知名Designboom還推薦其為「全球十大必看藝術展」，目前已開始售票。

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