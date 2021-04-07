太魯閣奔喪專案「有13人申請」　4人已入境！

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台鐵太魯閣號出軌造成50死，但由於還在新冠肺炎防疫期間，中央流行疫情指揮中心也啟動「0402太魯閣列車事故返臺探病/奔喪專案」。副指揮官陳宗彥表示，目前已有13位提出入境申請，其中10位是外籍人士、1位是中國籍、2位是台灣籍，目前已有4位入境，都是奔喪為主。

「0402太魯閣列車事故返臺探病/奔喪專案」開放無症狀者可免提供搭機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後由機場安排防疫計程車送至部立桃園醫院採檢後，醫院搭乘防疫計程車或專車至目的地。

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搭機前無症狀者可免提供搭機前3日內核酸檢驗陰性報告，需填寫「旅客入境切結書」，註明「0402事故協處專案」，以利航空公司地勤協處，搭機當日要以個人手機完成「入境檢疫系統」線上申報，並先向地方政府聯繫安排居家檢疫事宜。

入境後須持有國內SIM卡接收手機簡訊，無症狀者搭防疫計程車送至部立桃園醫院採檢後，可搭防疫計程車或專車至目的地，有症狀者依現行作業流程，採檢深喉唾液後送至集中檢疫所，二採陰性後始可搭乘防疫計程車或專車至目的地。

另外，居家隔離/檢疫第0至4天採檢者，取得檢驗陰性報告且在採檢2天內，可向地方衛生單位申請安排外出探病/奔喪，若為居家隔離/檢疫第5天（含）以後採檢者，需取得檢驗陰性報告3天內，可向地方衛生單位申請。而民眾在臺期間因申請外出探病/奔喪所需採檢費用，包括掛號費、診療費等，一律由指揮中心支付。

莊人祥說，無論探病、奔喪或辦理喪事，以每天1次、每次4小時為原則（不包含車程），且不得過夜，遵守外出時不得搭乘大眾運輸工具，全程佩戴口罩，保持安全社交距離及落實手部衛生等個人良好衛生習慣。

