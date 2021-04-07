金正恩主持「細胞書記」大會！抨擊反社會主義滲透　1萬人聚平壤

▲金正恩6日召開第6屆勞動黨細胞書記大會（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩時隔3年多，於昨（6）日在首都平壤召開「勞動黨第6屆細胞書記大會」，強調在世代交替之際，應全力防堵反社會主義思想的滲透，進而將反動思想斬草除根，以求豎立道德綱紀。「細胞」為勞動黨最底端的基層組織，通常每細胞有5至30名成員，細胞書記則為該組織的負責人。

根據北韓官媒《朝中社》今（7）日上午報導，來自勞動生產現場的模範細胞書記、來自勞動黨各部門的黨細胞書記、道級黨責任幹部、各市郡與聯合企業所黨責任書記、黨中央委員會相關幹部等共1萬多人早於近期陸續抵達平壤，為的就是出席此次第6屆細胞書記會議。

▼來自全國各地的勞動黨細胞書記抵達平壤火車站。（圖／路透社）

▲高達1萬人出席此次細胞書記大會。（圖／路透社）

而身為金正恩的心腹、勞動黨組織秘書趙甬元（조용원）則在該場會議透過報告表示，「黨細胞們將會成為掃蕩反社會主義、非社會主義的根源，並刮起展開猛烈鬥爭的旋風。」

趙甬元指責，黨細胞書記的政治意識與實務能力不足，是造成鬥爭反社會主義失敗、難以推進由金正恩總書記為核心的唯一領導體系的原因之一。

據悉，北韓於2020年12月推動制定《反動思想文化排擊法》後，在今年初所召開的勞動黨中全會、全代會上屢次強調嚴加掃蕩反社會主義思想，並嚴懲坐視反社會主義思想散播的幹部，強力防堵國外思想滲透進北韓。

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