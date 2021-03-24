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瘋電影／哥吉拉大戰金剛　史詩神獸對決炸裂香港

文／賴賴

▲▼哥吉拉大戰金剛。（圖／華納兄弟提供）

瘋言瘋語：

泰坦巨獸的近身格鬥大戰，實在太精采了，旁邊的商業大樓都成了拳台立柱，果然加上音效，這部電影的重力震動特效超強，娛樂效果極佳，尤其是哥吉拉還有表情，只能說美國電腦特效已經到了出神入化的境界，超好看。

劇情很簡單，從泰坦神獸的習氣開展，一山不容二虎，兩虎相爭必有一傷，同為地表上唯二的泰坦巨獸的本能爭鬥，加上地底世界的設計，幾乎是全電腦特效製作的特效電影，除了真人配合演出，事實上神獸的智商也有驚喜設定，這部電影最好在大銀幕觀賞，超細緻的整體設計，一百分的娛樂效果。

片　　名：哥吉拉大戰金剛
英文片名：Godzilla vs. Kong
類　　型：動作、科幻、懸疑/驚悚
上映日期：2021-03-24
片　　長：113分
導　　演：亞當溫高德(Adam Wingard)
演　　員：亞歷山大史柯斯嘉(Alexander Skarsgard) 、 蕾貝卡霍爾(Rebecca Hall) 、 布萊恩泰瑞亨利(Brian Tyree Henry) 、 小栗旬(Shun Oguri) 、 凱爾錢德勒(Kyle Chandler) 、 德米安畢齊(Demián Bichir) 、 錢信伊(Ronny Chieng)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟

劇情大綱

兩位神級巨獸展開史詩般的殊死一戰，當傳奇正面對決時，世界的命運危在旦夕。金剛與牠的保護者，踏上危險的旅程，尋找牠真正的家園，同行的還有吉雅，這名年輕的小孤女，與金剛間有著獨特且強大的聯繫。

但他們意外地與憤怒的哥吉拉狹路相逢，並在全球引發一片腥風血雨。這起由無形力量所激化的兩個巨獸間的史詩級衝突，僅是深藏地心之謎的冰山一角。

▲▼哥吉拉大戰金剛。（圖／華納兄弟提供）

▲失語小女孩是金剛唯一信任的人。

▲▼哥吉拉大戰金剛。（圖／華納兄弟提供）

▲地底世界可讓金剛重獲自由。

▲▼哥吉拉大戰金剛。（圖／華納兄弟提供）

▲哥吉拉疾速碰撞金剛，海上大戰開打。

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