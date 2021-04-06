女童搭太魯閣重創腦部加護搶救中　同學摺紙鶴錄音：災難不要再發生

▲女童搭太魯閣重創腦部搶救中，全班同學錄音摺紙鶴。（圖／教育局提供）

記者羅婉庭／新北報導

台鐵太魯閣號出軌意外釀50死200多人受傷，其中新北市所轄各級學校及幼兒園計有2生死亡、17師生受傷。一名就讀民安國小的女童重創腦部仍於加護病房治療中，班上同學以錄音、摺紙鶴等方式為她集氣，期盼他快康復、回學校上課。

民安國小有二位學生分別受輕、重傷，為了讓全校師生安心，也希望透過這個事件讓學生建立正向生命觀，學校利用今日晨間時間進行全校直播。王健旺校長向全體學生說明這次事件造成很多人傷亡及許多家庭的悲痛，呼籲學生珍惜生命。

該校目前腦部重創的楊同學還在加護病房，班上同學非常不捨，每人錄了一段話，播放給仍在病床上的她聽，祝福她早日康復回校。學校輔導室也針對受傷同學的班級入班輔導，告訴班上學生如何面對災難事件，及未來同學康復後如何關懷。

該校也特別設置「有愛牆」，提供全校師生表達對傷亡者的集氣祝福或對救難人員的感謝。老師帶著學生折紙鶴、寫祈福卡，指導孩子以正向的態度來面對這次事件。周俐岑同學說，祝福受傷的同學趕快康復、回學校上課，也希望不要再發生災難了。許芳瑜同學表示，不知道能為傷亡者做什麼，但希望能表達自己的心意，也希望政府及大眾能更注意交通工具安全。

新北高中沈同學不幸過世，校長與導師、輔導人員一早即入班進行團體創傷輔導。倪靜貴校長輔導學生更深一層的認識生命中的有常與無常，注意安全防護，尤其在運用大眾交通運輸時，一旦發生事故，要立即雙手環抱胸前、頭部向前、顏面向低，來保護自己。

樹林區某幼兒園楊小妹妹不幸罹難，楊小妹妹的畢業照先前已拍完，園所除關懷其家庭外，亦會備妥畢業證書提供給家長。另外教育局已請學校社工協助入園輔導，園所由專責人員進行班級輔導及生命教育課程，帶幼生們走過悲傷。

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