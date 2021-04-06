全球破300萬人死於新冠！印度單日10萬確診　巴西醫療瀕臨崩潰

▲ 變種病毒為全球疫情再添變數。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）已知最早於2019年12月在中國武漢爆發，歷經逾1年，根據《路透社》最新統計，截至6日全球累計逾300萬人染疫身亡。多國死亡案例再度上升，以巴西與印度尤為嚴重，主因為英國及南非變種病毒肆虐，且民眾對防疫措施逐漸疲乏。

《路透社》6日報導，全球新冠肺炎死亡人數在疫情爆發一年後達到200萬，接下來卻在短短3個月內又增加100萬。其中巴西日增死亡案例居全球首位，佔全球單日死亡人數約1/4。

世界衛生組織（WHO）坦言，巴西醫療體系不堪負荷，狀況非常糟糕。流行病學家克荷芙（Maria Van Kerkhove）1日在記者會上表示，「巴西目前的情況確實非常嚴重，有幾個州處於危急狀態」，且許多醫院加護病房已有90%滿床。

印度確診病例數急遽上升，5日成為繼美國以後首個日增病例數超過10萬的國家。疫情最慘重的馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）當天起關閉購物中心、電影院、酒吧、餐廳及宗教集會場所，因為醫院已經人滿為患。

歐洲51國死亡總人數為五大洲最高，接近110萬人，英國、俄羅斯、法國、義大利及德國5個國家合計佔60%。美國則為全球死亡人數最高的國家，多達55.5萬例，佔全球死亡案例的19%，且過去3周內確診病例不斷上升。但衛生官員認為，美國疫苗接種計畫迅速進行，也許可防止死亡個案增加。

美國目前有1/3人口至少注射第一劑疫苗。根據Our World In Data最新數據，全球至少有3.7億人已接種第一劑，佔比約4.75%。WHO持續敦促各國捐贈已通過批准的疫苗，以幫助貧困國家達到為弱勢人口施打疫苗的目標。

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