　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

急移除車廂！工人「沒戴安全帽」直接上　網愣：沒人覺得有問題？

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場DAY2，事故列車移除作業作業。（圖／記者陳煥丞攝）

▲施工單位趕緊進行移除作業，但該人員卻沒有穿戴該有的安全設備。（圖／記者陳煥丞攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台鐵太魯閣408班次2日於花蓮大清水隧道發生出軌事故，現場施工單位也趕緊進行移除作業。不過，就有網友指出，從搶救畫面來看，會發現其中一位作業人員居然完全沒有「該有的安全設施」，這樣真的很危險。貼文曝光後，隨即引發熱議，還有網友回應，「一堆工人根本不要命」、「台灣只要一趕工，什麼工安都沒在管的」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「搶救太魯閣現場沒人在意工安」為題發文，提到本站報導《太魯閣號事故現場拚午夜前「移除第3節車廂」　花檢逐節檢測車廂》的其中一張照片，從畫面可見，這位救災的吊掛作業人員身上居然沒有任何「該有的安全設施」，沒穿制服、沒穿反光背心、沒戴工地安全帽，也沒有繫防墜繩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場DAY2，事故列車移除作業作業。（圖／記者陳煥丞攝）

▲其實多數人都有戴安全帽。（圖／記者陳煥丞攝）

原PO認為，雖然急著搶救，但安全還是最重要的，如果操作不慎，不小心砸傷頭或腳真的很危險；而且，現場那麼多雙眼睛，「大家看到也都當作沒事一樣，毫無工安意識」。原PO也強調，在日常生活中，很多人都會把壞習慣當成自然，「懶得」保護自己，但是如果凡事按照規矩來，就可以讓自己、他人都更安全一些。

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「工安根本笑話」、「沒人提醒他，現場也沒人覺得有問題」、「現場沒人注意很正常，沒人有心力去管這個，該管的是這個人的所屬公司」、「說趕時間的，戴安全帽是能花幾秒」、「小事都便宜行事，累積久了才會釀成國難」、「上級不管，才會出一堆包」、「遵守SOP到底有多難」、「至少戴個工地安全帽吧」。不過也有網友指出，「別篇沒戴安全帽的，看到至少兩篇結果都是這個人」，因此不排除只是個案。

ET快訊
獨／25歲女流「臭酸花生醬」…崩潰喊：男友床上狂嘔！醫一聞皺
奪命瞬間！警察聊天步槍突掉落　低頭秒被「子彈穿眼」爆頭亡
他逃命爬上山坡被當成義祥工人　氣炸拿車票問警察：該怎麼告

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中女網紅徵「西屯救火隊」！直接拉外送男上樓　下秒合照網瘋了

第2屆老塘湖之美寫生比賽　100位小朋友參加親子同樂

第一個跳火車！成功高中弟憶「險喪命瞬間」嚇傻：腳插玻璃也沒痛覺

太魯閣出軌存在「5大疑點」　全跟李義祥有關

國1湖口北向路段時速不到30公里　國5車流逐漸紓解中

旅館公會發文力挺林佳龍！質疑：違停車禍是不是也要部長下台？

無常在瞬間！太魯閣號出軌釀50死　各方關懷匯聚花蓮見大愛

教育部統計62名師生傷亡！　啟動「一對一關懷」輔導機制

殯儀館成立關懷服務站！　慈濟提供警消心理關懷+按摩針灸服務

獨／「就在上面看一下！」羽絨衣男慘被誤認李義祥同夥　親吐目的

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

網紅「韓德凱文森」補票搭太魯閣 失聯前對話曝...家屬奔花蓮驗

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

羅時豐合體瑋哥前後晃動狂嘶吼XD　龍山寺前跳空幹舞..噴泉激情四射

張柏芝「凸肚之謎」遭疑懷孕　女星曝超狂食量..她笑了：楊丞琳也是

李義祥包鐵路工程釀50死　鄰居喊冤：他很老實不是壞人

台中女網紅徵「西屯救火隊」！直接拉外送男上樓　下秒合照網瘋了

第2屆老塘湖之美寫生比賽　100位小朋友參加親子同樂

第一個跳火車！成功高中弟憶「險喪命瞬間」嚇傻：腳插玻璃也沒痛覺

太魯閣出軌存在「5大疑點」　全跟李義祥有關

國1湖口北向路段時速不到30公里　國5車流逐漸紓解中

旅館公會發文力挺林佳龍！質疑：違停車禍是不是也要部長下台？

無常在瞬間！太魯閣號出軌釀50死　各方關懷匯聚花蓮見大愛

教育部統計62名師生傷亡！　啟動「一對一關懷」輔導機制

殯儀館成立關懷服務站！　慈濟提供警消心理關懷+按摩針灸服務

獨／「就在上面看一下！」羽絨衣男慘被誤認李義祥同夥　親吐目的

台中女網紅徵「西屯救火隊」！直接拉外送男上樓　下秒合照網瘋了

戎祥走8年了　賴芊合嘆：再也找不到像他一樣的男人

富邦勇士雙洋將壓陣　領航猿主場10分惜敗

BL劇=印鈔機！《只因我們天生一對》觀看破6.1億…網算出天價分潤

奧運假唱被講13年！「最美童星」圓潤近況曝光…網傻眼：長歪了

太魯閣+普悠瑪脫軌68人喪生　黃子哲轟：蔡英文沒把台鐵改革放心上

國師級名嘴不捨林佳龍「含淚救災」　痛批反對黨：情緒化批判

蔣少宏首轟要回領先、布里悍一把抱住　龍7局2比1兄弟

獨／25歲女流「臭酸花生醬」…崩潰喊：男友床上狂嘔！醫一聞皺眉了

美魔女砸3百萬復刻「5大經典造型」　挑戰鋼管舞全身「加冷筍」！

喵皇無辜被巴頭滿臉疑惑　網友笑：一個願打一個願挨

生活熱門新聞

短T男急變裝衝下坡？　真相大逆轉

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

被誤認李義祥同夥！他傻眼：我也是乘客　曬車票打臉

「生命最後仍努力煞車！」太魯閣號乘客還原現場

強逼冷氣團回冬！今晚最冷剩11°C

關心其他乘客　羽絨衣男慘被誤認

正妹記者採訪「政大公審」PTT爆紅　本人回應了

火車最危險位置曝！　「潰縮區」死傷最嚴重

太魯閣事故前7分鐘關鍵畫面曝　疑車門沒關

第一個跳火車！成功高中弟憶「險喪命瞬間」

有工人目擊！撞擊瞬間他們在？

急移除車廂！工人「沒戴安全帽」直接上

李義祥疑似有同夥　台鐵要監造查

網紅造假捐款單！再爆假冒星宇空服員

更多熱門

相關新聞

「謝謝你替我幫他活下來」 暖警喪友卻堅守現場

「謝謝你替我幫他活下來」 暖警喪友卻堅守現場

台鐵408次太魯閣出軌事故造成50死、202人經重傷的慘劇，隨著時間進入第4日，傷勢較輕的民眾也都陸續出院。就有一名陳姓女子劫難餘生後，5日前往花蓮車站領回行李，巧遇當時也在事故現場救援的鄭凱軒員警，向他表達感謝之意，卻也同時得知鄭凱軒的朋友也在列車上，卻不幸罹難的消息。鄭凱軒接受陳女的致謝後，更向陳女說「謝謝你替我幫他活下來」，場面令人鼻酸。

一線警消壓力爆表　小心創傷壓力症候群上門

一線警消壓力爆表　小心創傷壓力症候群上門

即／第6節車廂下殘肢移出　警列隊致意

即／第6節車廂下殘肢移出　警列隊致意

國民黨指蘇貞昌卡關「台鐵總體檢」　政院：144項改善已完成109項

國民黨指蘇貞昌卡關「台鐵總體檢」　政院：144項改善已完成109項

台鐵事故罹難者蔡慧鵑移靈返家黃偉哲上香

台鐵事故罹難者蔡慧鵑移靈返家黃偉哲上香

關鍵字：

太魯閣台鐵408班次蘇花公路出軌大清水隧道工安工人救災PTT

讀者迴響

熱門新聞

即／網紅確定為第49名太魯閣號罹難者

短T男急變裝衝下坡？　真相大逆轉

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

歐洲遇粉絲用韓文打招呼　王嘉爾回應韓網氣炸

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

被誤認李義祥同夥！他傻眼：我也是乘客　曬車票打臉

陰謀論瘋傳！網指李義祥站邊坡：在現場看戲

Lulu「PO捐款資訊」網掀戰罵：不相信政府！

《尹食堂2》遭批造假！韓國GAY被翻成長得帥

甜美護理師遭家暴　陽光警輔導竟爬上床挨告

獨／李義祥一人巡工地？5張照片戳破真相

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

太魯閣車禍倖存者對話紀錄曝：看到工人邊笑邊聊

第一現場曝　李義祥冷眼看乘客逃生

更多

最夯影音

更多
利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了
乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面