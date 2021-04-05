急移除車廂！工人「沒戴安全帽」直接上　網愣：沒人覺得有問題？

▲施工單位趕緊進行移除作業，但該人員卻沒有穿戴該有的安全設備。（圖／記者陳煥丞攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台鐵太魯閣408班次2日於花蓮大清水隧道發生出軌事故，現場施工單位也趕緊進行移除作業。不過，就有網友指出，從搶救畫面來看，會發現其中一位作業人員居然完全沒有「該有的安全設施」，這樣真的很危險。貼文曝光後，隨即引發熱議，還有網友回應，「一堆工人根本不要命」、「台灣只要一趕工，什麼工安都沒在管的」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「搶救太魯閣現場沒人在意工安」為題發文，提到本站報導《太魯閣號事故現場拚午夜前「移除第3節車廂」 花檢逐節檢測車廂》的其中一張照片，從畫面可見，這位救災的吊掛作業人員身上居然沒有任何「該有的安全設施」，沒穿制服、沒穿反光背心、沒戴工地安全帽，也沒有繫防墜繩。

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▲其實多數人都有戴安全帽。（圖／記者陳煥丞攝）

原PO認為，雖然急著搶救，但安全還是最重要的，如果操作不慎，不小心砸傷頭或腳真的很危險；而且，現場那麼多雙眼睛，「大家看到也都當作沒事一樣，毫無工安意識」。原PO也強調，在日常生活中，很多人都會把壞習慣當成自然，「懶得」保護自己，但是如果凡事按照規矩來，就可以讓自己、他人都更安全一些。

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「工安根本笑話」、「沒人提醒他，現場也沒人覺得有問題」、「現場沒人注意很正常，沒人有心力去管這個，該管的是這個人的所屬公司」、「說趕時間的，戴安全帽是能花幾秒」、「小事都便宜行事，累積久了才會釀成國難」、「上級不管，才會出一堆包」、「遵守SOP到底有多難」、「至少戴個工地安全帽吧」。不過也有網友指出，「別篇沒戴安全帽的，看到至少兩篇結果都是這個人」，因此不排除只是個案。