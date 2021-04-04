獨／殉職司機員是學霸！原力拼台積電　為擔家計先考台鐵卻遇死劫

▲殉職司機員袁淳修閃過普悠瑪翻車事故卻搭上太魯閣死亡列車，同學難過不捨。（圖／翻攝臉書）

記者游瓊華／台中報導

台鐵408次太魯閣號2日上午在花蓮清水隧道出軌，33歲司機員袁淳修當場殉職，他的二專同學余聖文獨家接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，火車失事前一天才跟同學聚餐，聊到很久沒遇到淳修，要找時間大家聚一聚，「淳修很客氣、低調，結婚也沒有放帖子給大家，前陣子還說要帶太太回來要跟大家聚餐。」

▲台鐵太魯閣死亡司機員袁淳修前年才結婚。（圖／翻攝台鐵）

33歲的袁淳修為台中豐原人，原本是開普悠瑪號，2018年普悠瑪事故因請假躲過一劫，這次連假調度改跑太魯閣號不幸枉死，工程車砸中列車的第一時間，乘客都有感受到緊急煞車，一直有停頓，之後劇烈撞擊、車體震動後停止下來，脫逃才發現車體擠壓變形，卡在山洞裡，盡忠職守至最後一刻不幸殉職，拼了命也要保護全車乘客。

▲ 太魯閣號「最後身影」！2司機員神情曝光 10分鐘後山洞成死亡煉獄。（圖／林劭劭授權提供）

余聖文回憶，之前念書時，淳修就展現領導風範、做事有條理，常在分組討論時協助其他同學，他的功課也相當優異，還考上台科大讓許多同學欽佩，兩人也常練肖話，很想念以前的快樂時光。

▲408次太魯閣號出軌事故現場DAY2，事故列車移除作業作業。（圖／記者陳煥丞攝）

余聖文也提到，淳修是個很顧家、節儉的人，大家都以為台科大畢業的他會進入台積電等大公司工作，但淳修很有自己的想法，為了分擔家計，先在軍中簽了4年志願役，結束後到國外旅行壯遊，後來才回到台灣星級餐廳工作，邊工作邊念書準備考台鐵。

▲408次太魯閣號出軌事故現場DAY2，事故列車移除作業作業。（圖／記者陳煥丞攝）

余聖文說，火車失事前一天才跟同學聚餐聊到，很久沒遇到淳修，要找時間大家聚一聚，「淳修很客氣、低調，結婚也沒有放帖子給大家，前陣子還說要帶太太回來要跟大家聚餐」，沒想到竟因此天人永隔，心裡面相當的難過與不捨。

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