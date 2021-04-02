高雄飛車追逐擄人！惡煞押走賓士男丟山上　主嫌自動投案

▲高雄飛車擄人案主嫌及其餘共犯落網 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄大樹區1日凌晨2時許發生一起街頭擄人案，當時一輛賓士車遭到惡煞攔截，車上的吳姓駕駛則遭10多人拉下車後載離現場後丟包，經過一天多的追查，警方先拘提7人到案，而王姓主嫌自知難逃法網主動投案。

▲擄人案嫌犯衝撞被害人開的賓士車後，車頭毀損嚴重，將損壞的汽車棄置在現場。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起事件發生在1日凌晨2時許，當時吳男駕駛黑色賓士車行經九大路，但卻遭到10多名惡煞攔截拉下車，幾人將吳男押上車後隨即揚長而去，而警方接獲報案後，循線找到被惡煞強行開走的吳男的賓士車，車輛被停放在一間汽車旅館內。據警方了解，擄人的一方把被害人的車輛棄置在汽車旅館後，連房間都沒有上去，就搭乘計程車離開。吳男事後被擄載往東照山方向、沿路丟包，再由友人載往醫院救治，所幸他只有臀部與左肩受傷，傷勢並無大礙。

經專案小組調閱監視錄影畫面，鎖定王嫌等人使用車輛及藏匿處所，分別在高雄市橋頭區、仁武區、鳥松區等地拘提王嫌等7人到案，並查扣鋁棒、木棍、涉案車輛3台等贓證物。

其中王姓主嫌等4人自知難逃法網，於今日13時許至鳥松分駐所投案，全案詢後依妨害秩序傷害強盜等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。另相關涉案人員是否涉及其他刑案，警方持續偵辦。

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