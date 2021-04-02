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愛馬仕姐道歉酸文自爆「酒駕疑雲」　網酸打6折！目擊者還原現場

記者葉國吏／綜合報導　

新北市一名經營二手車行的「愛馬仕姐」吳女，30日晚間酒醉到超商扯女店員名牌，還自己PO出影片想公審，結果反遭肉搜神隱。今(2)日吳女終於在臉書發文道歉，卻在文中暗酸「謝謝大家教我以後我就知道不能問。就算問被罵也要當自己兒女一樣忍耐。」貼文一出又被網友罵翻說「道歉也是打6折嗎？」還有眼尖的網友留言說「所以是酒後開車？」

▲吳女對超商店員的態度讓網友不滿。（影／翻攝自YouTube）

▲▼吳女對超商店員的態度讓網友不滿，神隱4天後發文道歉。（影／翻攝臉書）

▲▼愛馬仕姐道歉。（圖／記者葉國吏翻攝）

愛馬仕姐2日在她所經營的車行粉絲專頁發文道歉，先說自己貪小便宜問了2件的6折活動，「結果讓店員不耐煩生氣說要告我」。愛馬仕姐說因為當時酒後無法忍耐所以罵回去，對於這行為她實在深感抱歉。愛馬仕姐：「謝謝大家教我以後我就知道不能問。就算問被罵也要當自己兒女一樣忍耐。」

▲▼吳女。（圖／知情人士提供）

▲▼愛馬仕姐引發網友砲轟。（圖／知情人士提供／翻攝臉書）

▲▼愛馬仕姐道歉。（圖／記者葉國吏翻攝）

對此道歉網友看到更怒，紛紛留言說「影片都拍到了，而且還是妳自己拍的，想要弄人家反被妳自己弄了」、「阿姨本來就是你的不對先是對別人發脾氣，還敢說說是別人生氣。」、「根本就在避重就輕啊 整件事最大的主因就是你欸！」

▲▼愛馬仕姐道歉。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲網友要求快查愛馬仕姐那天是怎麼去超商的。

另外也有網友發現，愛馬仕姐在文中提到自己酒後無法忍耐，留言說「所以是酒後開車？」、「那天有酒駕嗎？」、「如果他開車去7-11就是囉！」，也有人貼出目擊者的留言，目擊者表示當晚是愛馬仕姐自己找記者，店員其實一開始態度很好，「真的是被阿姨逼瘋的，後來店長還有來協調，好生好氣結果也被告...」。面對網友的質疑，愛馬仕姐一律回覆「謝謝關心」。

▼目擊者表示，店員是被愛馬仕姐逼瘋的。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲▼愛馬仕姐道歉。（圖／記者葉國吏翻攝）

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