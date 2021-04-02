愛馬仕姐道歉！　4度抱歉卻暗酸：就算問被罵也要當兒女一樣忍耐

記者葉國吏／綜合報導

新北市一名經營二手車行的「愛馬仕姐」吳女，30日晚間酒醉到泰山區超商扯下女店員名牌，還說自己最愛打官司，PO出影片想公審女店員反遭肉搜後神隱。今(2)日吳女終於在臉書發文道歉。不過儘管吳女在文中4度道歉，卻有一絲酸意的說「謝謝大家教我以後我就知道不能問 。就算問被罵也要當自己兒女一樣忍耐。」

▲吳女對超商店員的態度讓網友不滿。（影／翻攝自YouTube）

以下愛馬仕姐道歉全文：對於本件超商消費爭議，本人Winnie 對當日引起爭議 謝謝關心 我實在抱歉因為本人貪小便宜詢問了7-11活動2件6折產品有無貨。問了店員讓妹妹不耐煩生氣說要告我而本人因為酒後無法忍耐而謾罵回去，讓妹妹更生氣拍桌子我真的感到道歉自己無法忍耐實在抱歉。隔天要去道歉 但是7-11說妹妹也被停職了實在深感抱歉。謝謝大家教我以後我就知道不能問。就算問被罵也要當自己兒女一樣忍耐。還有人po我念員工犯錯也是不對的行為 不能念要包容員工忍耐員工 這樣我真的懂的 謝謝大家教訓的是 實在抱歉 大家不要生氣。本人真心虛心受教。一定改進 對於各位網友之指教會虛心接受，檢討改進，謝謝大家的關心！

▲愛馬仕姐道歉。（圖／記者葉國吏翻攝）

回顧整起事件，吳女30日晚間PO出的影片，事發地點在7-ELEVEN便利商店，她先向店員詢問關於巧克力「第2件6折」有沒有貨，對方要她稍等，隨後她火大認為店員態度差，不斷質問「你第2件是什麼啦？」、「你告訴我第2件是什麼！」、「欸那個第2件巧克力在哪裡」。

吳女主張這是消費者權益，想知道第2件有沒有貨，不過她在過程中不滿店員先處理其他客人，對店員態度惡劣，甚至動手扯下名牌，當店員也被激怒而警告要告她，吳女則回嗆「你告我啊，我最愛打官司了，我花了1、200萬打官司」、「我全身愛馬仕，我哪有什麼差」，後續更說自己也是董事長，指稱「做服務業要謙虛一點」，甚至嗆聲「我最近跟消保官不錯」，讓網友紛紛在文章下留言反嗆吳女。

▲老母親哽咽替二手車行女董事長「愛馬仕姐」道歉，說她平常都會捐米、捐水果。（圖／記者陳豐德翻攝）

事件爆發後吳女神隱，吳女母親隔天一早就代為出面接受訪問，她說昨晚看到網路影片後急忙問吳女（44歲），吳女酒醒後表示「媽媽我真的很抱歉，覺得很丟臉」。吳母還說女兒本性很善良「開店賺錢歸賺錢，我們其實都也有在捐獻給社會，捐米、捐水果都有在做，不會為了一點小事鬧成這樣，只是意識不清醒下做了什麼事自己也不清楚」。