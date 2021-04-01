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挑鴨和挑女朋友秘訣一樣　桃園「鴨肉榮」曝行家經驗

▲挑鴨和挑女朋友一樣，桃園「鴨肉榮」道秘訣。（圖／廖帝權提供）

▲挑鴨和挑女朋友一樣，桃園「鴨肉榮」道秘訣。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市桃園區大廟景福宮是老桃園人的信仰中，廟前有一家50年老店「鴨肉榮」，是巷內老饕皆知的平價美食；二代老闆黃俊男說，好吃的鴨料理，首要會挑鴨，挑鴨和挑選女朋友一樣，要先看牠的屁股和看牠的臉，然後選進來之後，還要跟牠按摩，跟牠培養感情！▲挑鴨和挑女朋友一樣，桃園「鴨肉榮」道秘訣。（圖／廖帝權提供）

▲二代老闆黃俊男說，好吃的鴨料理，首要會挑鴨。（圖／廖帝權提供）

對於「鴨肉榮」的鴨隻來源？黃俊男說，全來自桃園大園區鴨農飼養的台灣土鴨，養殖期是3個月的黃金週期，鴨肉不會太老、也不會太澀。由於，「鴨肉榮」是50年老店，因料好價格實在，長久以來，已有一定的忠誠顧客，及一個程度的生意量，因此，店內需用的鴨隻，一天要煮六、七十隻鴨隻。▲挑鴨和挑女朋友一樣，桃園「鴨肉榮」道秘訣。（圖／廖帝權提供）

▲「鴨肉榮」，是巷內老饕皆知的平價美食。（圖／廖帝權提供）

黃俊男說，鴨隻煮的數量夠，「鴨肉榮」的高湯自然鮮美、甜度夠，不用任何的添加物，饕客的嘴很厲害，都很清楚。談到「鴨肉榮」店名的由來，黃俊男指出，因為創店的父親名叫阿榮，所以店名以父親之名命名。▲挑鴨和挑女朋友一樣，桃園「鴨肉榮」道秘訣。（圖／廖帝權提供）

▲舒適乾淨的用餐環境。（圖／廖帝權提供）

除了店內各式各樣美味鴨料理，黃俊男還推薦店內的炸排骨 。他說，市場挑回來的排骨，得先將筋膜敲斷，這樣咬起來才會比較有口感；再以160度的油高溫油炸2分鐘；經過多次測試，油炸2分鐘的排骨，軟硬度最剛好 ，不會吃起來澀澀的、老老的。

享用美食除了飽餐，更是開心的事。黃俊男真心推薦「鴨肉榮」的招牌菜，分別是：鴨肉 排骨、炒鵝腸、天婦羅還有當歸鴨這5道店內暢銷美食。為了「鴨肉榮」老店屹立桃園巷內美食之首，黃俊男延續父親的鴨料理烹調秘訣，近年來，並提昇店內用餐環境，讓來店用餐的客人，在平價消費中，亦能享受如同大餐廳般乾淨和舒適的用餐環境。

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