突破界線！首爾市提交南北韓合辦2032年奧運建議書

▲2018年平昌冬奧時,北韓曾派金與正(中)訪問南韓,會晤南韓總統文在寅(右)。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

韓媒報導,韓國首爾市政府周四(1日)宣布,當天已向國際奧會提交有關2032年首爾-平壤聯合申辦夏季奧運會的建議書。

首爾市政府表示,國際奧會2月25日突然宣布將澳洲布里斯本定為2032年夏季奧運會舉辦城市的首選,韓國政府和首爾市立刻就此表示遺憾。考慮到國際奧會主席巴赫及夏季奧運舉辦地委員會表示:尚未最終敲定舉辦地,首爾市方面向國際奧會提交上述建議書。

首爾市在建議書中介紹了2032年首爾-平壤夏季奧運會的標語和5大主題。標語為Beyond the Line, Toward the Future(突破界線,迎向未來)。5大主題具體包括:降低成本和減少環境污染的奧運會;南北韓合辦、無人缺席的奧運會;南北相連、東西和睦、實現和平的奧運會;基於尖端技術和韓國文化給全球帶來快樂的奧運會;團結、包容、尊重運動員人權的奧運會。

首爾市政府同時表示,首爾-平壤合辦奧運有助於實現國際奧會「通過體育維護世界和平」的願景,並強調在這兩座城市舉辦奧運會的正當性和必要性。

據報導,南北韓領導人曾於2018年9月在《平壤共同宣言》中,就共同舉辦2032年夏季奧運會達成共識。