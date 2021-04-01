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連假看展衝一波！「屁屁偵探」「聲音的建築」最終倒數　

▲▼屁屁偵探、聲音的建築特展。（圖／策展單位提供）

生活中心／台北報導

兒童節連續假期，想好帶小朋友去哪裡玩了嗎？不想塞車到郊外旅遊，不妨走一趟華山藝文特區看展覽。深受歡迎的《屁屁偵探特展》即將進入尾聲，家長們可得把握最後機會，和小朋友一起為《黃金珍珠奶茶失竊案》找出真兇。

《噗噗！與屁屁偵探完美破案！台北篇》展覽開幕至今，已成功招募上萬名小助手前來協助破案。特別針對兒童設計的推理解謎形式，讓家長與孩子們在參觀過程中，透過協力合作及討論，促進親子互動。展覽將於4/5結束，主辦單位表示，為因應連假人潮，4/2至4/5連假期間，開放時間提前至早上9點30分。

▲▼屁屁偵探、聲音的建築特展。（圖／策展單位提供）

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▲親子為破解謎題協力合作互動，增添看展樂趣。▼屁屁偵探紀念品店販售特有及限定商品。（圖／官方特展翻攝現場）

▲▼屁屁偵探、聲音的建築特展。（圖／策展單位提供）

除了精彩的展覽內容外，特展紀念品店也推出市面上少見的屁屁偵探連帽上衣及短袖T恤，以及飲料袋、紙膠帶、口罩套等等限定商品，還沒準備兒童節禮物的家長，小心荷包要大失血了。

同樣在華山藝文特區展出的「 AUDIO ARCHITECTURE：聲音的建築展 」，由日本世界知名互動設計大師中村勇吾 ( Yugo Nakamura ) 擔任展覽總監，澀谷系知名音樂人小山田圭吾 ( Cornelius ) 替展覽創作同名樂曲。展覽試圖以聲音為經、影像為緯，透過動態空間，以不同影像重複表現同一首樂曲，構建出一場視覺與聽覺完美熔接的聲音建築展。當觀看者走進這個由聲音所建築而成的空間裡，將忘卻時間的流逝，可以任性的把所有感受，留給聲音及藝術的純粹，盡情享受、沉浸其中。

▲▼屁屁偵探、聲音的建築特展。（圖／策展單位提供）

▲25公尺長的巨幅投影，輪流播放8位藝術家創作。▼勅使河原一雅（Qubibi）音樂蟲。（啟藝文創提供）

▲▼屁屁偵探、聲音的建築特展。（圖／策展單位提供）

世界級互動設計大師中村勇吾表示：「音樂是跨國界的共通語言，原先在東京展出、由日本人創作的內容，移至台北後，將產生怎樣不同的化學反應，是我期待看見的」。《聲音的建築展》展期至4/6止，歡迎喜愛文創藝術的民眾前往體驗。

展覽資訊

《屁屁偵探特展》
展覽地點：華山1914文創園區 東2C館
展覽時間：2020/12/30(三)-2021/04/05 (一)
開放時間：平日 10:00-18:00 (17:30停止售票入場)
國定假日09:30-18:00(17:30停止售票入場)

《聲音的建築展》
展覽地點：華山 1914 文創園區 東 2 AB 館
展覽時間：2020/12/25 (五)-2021/04/06 (二)
開放時間：10:00-18:00（最後入場時間 17:30）

售票資訊請洽主辦單位


 

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