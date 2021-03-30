烏日童運動完成植物人判國賠　校方匯假執行462萬：雙方都受折磨

▲烏日國小男童多年前運動完後竟成植物人，校方被判國賠，目前正進行二審。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市烏日國小6年級楊姓學童5年前晨間在操場跑完2圈後身體不適，經校方和消防人員搶救後竟變成植物人，去年台中法院一審判決校方敗訴，必須國賠，校方為了證明當時處理過程沒有過失，已提上訴。法官日前已到校園實勘，陸續傳喚相關人員出庭，但家長堅持賠償且提出假執行，校長沈俊達表示，已匯了462萬元到法院，還說漫長的審理對雙方都是折磨。

2016年10月20日，楊姓男童晨間運動後，回到教室立即昏倒，經校內急救及送醫，最後變成植物人，隔年，家長控告導師及護理師業務過失、重傷害，最後不起訴處分，家長不服，接連向高檢署提出再議，向台中地方法院聲請交付審判，都遭駁回，不得抗告，刑事部分，導師及護理師都沒有過失。

不過，民事國賠部分，校方應支付家長362萬元及1百萬元精神撫慰金，每月還要付4萬3千元給家長作為照顧費用，等到男童成年了，再多付2萬3千元，直到男童去世為止。

沈俊達表示，學校在事發後，每周都前往醫院或家中探視，直到被家長提告才作罷，多年來，學校都能體諒家長悲痛心情和承擔龐大照顧費用的辛苦，但是校方認為一審判決仍有未查明事項，有待釐清，加上2名當事人強烈要求捍衛清白，因此提出上訴。

沈表示，所謂尚未釐清事項之一是指，依照學校SOP程序，學童發生意外後，是先由健康中心做初步處理，再視情況送119，但一審判決卻認為，學校應直接送119，但若是直接送119，學校就沒有設置健康中心的必要。

沈俊達說，官司已進入二審，法官日前已到學校會勘，測量操場到教室的距離，以及從一樓到三樓教室的階梯有幾階，這周也會再傳喚相關老師出庭作證，此外，家長已提出假執行要求，也匯了總金額462萬元的三分之一，而校方則是匯出總額。

他說，校方完全理解家長追求真相的心情，但校方也不得不提出上訴，否則日後恐會被審計單位彈劾，以及「怠忽職守」的罪名會跟著導師一輩子，他不禁感嘆的說，一切交由法院做出公正判決，但審理過程對雙方都是一種折磨。

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