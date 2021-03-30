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陸男「嚮往自由」拿木板、保麗龍自製小船　偷渡到金門烏坵上岸

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

金門又見偷渡客！一名陸籍男子，自稱嚮往台灣的「民主自由」，以自製動力浮具，從福建一帶沿海泅渡來台，27日晚間8點，他爬上烏坵鄉大坵南方岸際，沒想到立刻就被逮住，後續將依違反入出國及移民法、國安法移請金門地檢署偵辦。

▲大陸偷渡客到金門 。（圖／記者林名揚翻攝）
▲大陸偷渡客到金門 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲大陸偷渡客到金門 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲男子上岸沒多久就遭逮  。（圖／記者林名揚翻攝）

金馬澎分署第九岸巡隊烏坵安檢所27日晚間20時，接獲烏坵守備大隊通報，於金門縣烏坵鄉大坵南方岸際發現一名行跡可疑男子，及一具自製動力浮具，極為異常，隨即通報烏坵安檢所共同前往盤查。直到20時22分，於新娘房岸際發現該男子蹤跡，立刻上前逮捕，及通知衛生福利部疾病管制署及金門縣衛生局等單位，並依中央疫情指揮中心規定程序進行處置，後續全案將依違反《入出國及移民法》、《國安法》移請金門地檢署偵辦。

▲大陸偷渡客到金門 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲男子偷渡使用的自製浮具。（圖／記者林名揚翻攝）

第九岸巡隊參謀主任刁子敬表示，該名男子來自大陸湄洲，年約30多歲，自製動力浮具，由福建一帶沿海泅渡來臺，他供稱因為嚮往台灣民主自由，才以自製浮具來台灣。該船四周使用鐵條組成，還有木塊當成甲板，旁邊還用綠色的防水布拼湊，下面則是用保麗龍讓船浮起。

海巡署表示，金門地區毗鄰大陸地區僅一水之隔，以漁船或其它水上運輸工具非法接應入境金門地區，對邊境防疫管制形成極大挑戰，然海巡單位仍將秉持維護國境安全、保障國人健康之決心，強化各項查緝作為，絕不容許不肖人士，伺機從事不法行動，因而造成防疫破口。

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