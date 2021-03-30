新北男窩藏4隻1級保育類「輻射龜」　雙北聯合查緝最高恐罰150萬

▲林嫌於蘆洲家中飼養1級保育類動物輻射龜。（圖／動保組提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府動保處於110年3月3日接獲臺北市政府警察局信義分局通報，有人疑似在新北市飼養保育類動物，於3月4日會同該分局偵查隊聯合查緝，於蘆洲區一處民宅查獲非法飼養保育類輻射龜4隻，動保處依野生動物保育法第52條規定，將4隻保育類輻射龜沒入帶回，林嫌由信義分局偵查隊後續偵辦。



動保處日前接獲通報，有人在蘆洲區非法飼養安哥洛卡象龜、輻射龜、緬甸星龜等保育類動物，動保處於3月4日下午派員會同信義分局偵查隊前往，現場偵查隊出示搜索票進入民宅內，於林嫌住處發現亞達伯拉象龜2隻及輻射龜4隻。

其中，亞達伯拉象龜為合法持有，輻射龜無相關證明，僅有林嫌口頭辯稱具有數10年前的持有證明，但遺留在臺北市天母舊居，因現場無法提出，動保處依野生動物保育法第52條將保育類輻射龜全數沒入，林嫌由信義分局偵查隊帶回偵辦。





輻射龜是馬達加斯加南部的特有種生物，背甲有太陽放射線般的美麗花紋因而得名，因其具有觀賞性及稀有性，經常成為盜獵者或動物走私者覬覦的對象，目前被列為一級瀕臨絕種保育類動物，依據野生動物保育法不得持有，僅有在輻射龜未列入保育類名錄前所持有之飼主，在公告登記期限內向主管機關申請備查者，始得飼養持有。

新北市動保處表示，本案通報之安哥洛卡象龜、輻射龜、緬甸星龜皆為保育類不得飼養，現場未查獲之安哥洛卡象龜及緬甸星龜是否有所隱藏或已賣給他人，仍有待調查。另查獲之輻射龜其中有2隻為幼龜，林嫌稱是原有2隻大龜繁殖所生，但卻未向林務局申報繁殖，恐也有觸犯野生動物保育法疑慮。



動保處表示，民眾飼養保育類野生動物，依野生動物保育法第40條第1款規定，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。並可沒收所飼養之保育類野生動物。

動保處也提醒，民眾如發現有違法陳列、獵捕或買賣保育類野生動物行為，可協助拍攝相關照片、影片或記下車牌，通報動保處24小時專線02-29596353派員處理，共同維護野生動物生態保育。