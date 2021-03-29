安平角頭老大告別式　南警研擬強勢作為呼籲勿帶未成年人參與

▲台南安平陳姓角頭老大告別式4月1日上午舉行，台南市警四分局嚴陣以待，並呼未成年人不得到場參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平區於2月份發生槍擊致死案，陳姓男子預計將於4月1日舉行告別式，台南市警局局長方仰寧為求萬全，特別指示四分局長甘炎民加強警力部署，預防有心人士鬧事，防止幫派鬥毆，維護喪家治喪安全。

四分局預告，告別式當天將會在會場四周及路口進行路檢、盤查等勤務，嚴防不法分子再度爆發衝突與滋事；另呼籲參加公祭者，不得帶同未成年少年前往，違者將依兒童及少年福利與權益保障法依法辦理，隨行少年亦將帶回警察機關通知家屬與學校處理。

因應陳姓死者告別式在即，預期將有各地幫派公祭團體前來祭拜，將會對安平地區治安及交通造成影響，早在3月初即積極規劃相關擴大臨檢及掃蕩勤務，整頓轄內治安，截至目前為止，已破獲毒品案6件7人、聚眾鬥毆案1件18人、竊盜案6件6人、賭博2件2人、公共危險8件8人、妨害風化1件2人；另在4月1日當日更依照警察局長方仰寧指示，於30日下午2時召開專案會議，規劃整合其他分局警力支援，以展現警方維護治安之決心，同時針對當天告別式會場周遭路口，以路檢、盤查及引導之勤務方式，防制當天可能前來會場騷亂之不法份子，另協請特殊霹靂小組及緝毒犬執勤，務求當日活動順遂，也協助死者家屬告別式能順利圓滿完成。

四分局長甘炎民表示，日前某王姓死者告別式公祭活動攔查到50多位少年參與遭警方帶回，為避免重複問題發生，影響青少年身心健康，在此呼籲，青少年如前往參加幫派組織公祭活動，恐違反少年偏差行為預防及輔導辦法「與有犯罪習性之人交往」或「參加不良組織」，警方將在現場勸阻或將其帶返勤務處所，並得通知父母、監護人、實際照顧少年之人帶回；另將抄錄其基本資料，轉由少年輔導委員會列管輔導，另學籍少年將製作「偏差行為通知書」通知教育單位；而帶頭者可能違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第13目「帶領或誘使兒童及少年進入有礙其身心健康之場所」，可處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。

甘炎民也敬告當日前來之公祭團體，能約束前來陪同之人，展現自律行為，否則警方將採取必要之手段，請民眾及青少年勿以身試法，共同使這場告別式能順利圓滿完成。

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