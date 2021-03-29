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IS襲擊莫三比克天然氣重鎮！　「12歲兒被斬首」在無助的母親前

▲▼莫三比克,伊斯蘭國。（圖／翻攝自twitter／Club of Mozanbique）

▲伊斯蘭國組織於莫三比克建立新的根據地。（圖／翻攝自twitter／Club of Mozanbique）

記者陳怡靜／綜合報導

東非莫三比克北部帕爾馬鎮（Palma）24日起遭伊斯蘭國（Islamic State/IS）成員包圍，襲擊附近的大型天然氣工廠後，造成至少7人死亡，60多人下落不明。莫三比克內的伊斯蘭主義叛亂活動不斷，自2017年起已造成超過2600人死亡，就連兒童也不放過，直接斬首示眾。

綜合外媒報導，大約100名疑似伊斯蘭國分子，24日在帕爾馬發動攻擊，受驚嚇的居民立刻逃到附近叢林，液化天然氣廠來自南非、英國、法國等將近200名工人，躲進鎮上的帕爾馬愛瑪樂飯店（Amarula Palma），他們在26日試圖逃離飯店，由17輛軍事車接走，期間有多部車遭襲擊，10輛車下落不明，目前確定7人在逃離過程中遇害。

莫三比克國防部發言人28日證實，自武裝團體24日發動攻擊以來，已造成數十人死亡。其中一名逃至阿豐基（Afungi）的工人在電話中透露，「幾乎整座城市都被摧毀了，許多人因此喪命。」

這次的襲擊是伊斯蘭武裝分子在當地發動攻擊以來，最接近天然氣廠工地的一次。帕爾馬附近有多項天然氣工程，當中有一座斥資200億美元的液化天然氣廠，主要投資者為法國石油巨擘道爾集團（Total），也是非洲最大規模的液化天然氣廠。發生一連串襲擊後，工程在1月宣布暫停，24日宣布復工後卻又遇到襲擊。

▲▼莫三比克,伊斯蘭國。（圖／路透社）

▲愛莎帶著3個孩子逃亡，12歲長子不幸遭斬首。（圖／路透社）

英國救援組織「救助兒童會」（Save the Children）透露，一名28歲的母親愛莎（Elsa）帶著3個孩子逃亡，叛亂組織分子抓到她的12歲長子後直接斬首。痛失愛子的她淚訴，「我們感到無能為力，因為我們也會被殺掉。」

莫三比克內的伊斯蘭主義叛亂分子，自2017年和當地青年黨結盟，暴力事件頻傳。據了解，莫三比克目前已有近2700人死於伊斯蘭主義叛亂，估計約67萬人流離失所。

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關鍵字：

莫三比克伊斯蘭國Amarula Palma恐攻叛亂組織

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