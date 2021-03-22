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瘋電影／晨曦將至　無法生育領養孩童所擔負的風險

文／賴賴

▲▼晨曦將至。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

許多高中意外生子而成為小媽媽的少女，孩子最多都是送養，電影劇情感人，也帶出領養小孩所需承擔的風險與無助，透過這部電影，真不知道這會鼓勵領養呢？還是繼續觀望？從電影劇情感覺風險實在非常之高，但其實真的能夠領養小孩撫養長大的功德，跟親生父母是一樣的，應該說是更大的恩惠給予這個無辜的孩子。

領養在亞洲一直不盛行，就算是領養也不會像安潔莉娜裘莉這般高調，環境不同對孩子的保護也觀念不同，基於愛小孩亞洲人恐怕多半是不提甚至隱瞞，讓孩子無須經歷非親生的掙扎，領養兒童在基礎教育的書籍中也沒有安排，但仍期待領養觀念能夠更健全的照顧到需要的人，只要領養無罣礙，相信有更多小孩可以獲得新生機會。


片　　名：晨曦將至
英文片名：True Mothers
類　　型：劇情
上映日期：2021-02-26
片　　長：02時20分
導　　演：河瀨直美(Naomi Kawase)
演　　員：永作博美(Hiromi Nagasaku) 、 井浦新(Arata Iura) 、 蒔田彩珠
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：傳影互動ifilm


劇情大綱

兩個母親的愛子之情，如晨曦和煦，亦如烈陽灼身

一場小意外，讓回憶的湧浪侵襲栗原夫婦心頭。無法生育的他們透過領養機構收養男嬰朝斗，一家三口住在窗明几淨的高級公寓，與生母片倉光僅有一面之緣。六年後，一通神祕電話翻攪栗原家的命運，自稱為生母的女人要求栗原夫婦歸還或買下孩子，否則將揭露朝斗的身世。然而當她現身時，卻與當年的片倉光判若兩人。真相未明，警察突然帶著女人的照片上門⋯⋯。她究竟是誰？而誰才是朝斗的母親？

▲▼晨曦將至。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲出生就領養的孩子視如己出，根本看不出來不是親生的。

▲▼晨曦將至。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲用心照顧的孩子，突然生母跑來要錢。

▲▼晨曦將至。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲高中不懂事不小心懷孕的生母，生了孩子之後命運坎坷。

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