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瘋電影／金窩駭浪　追求金錢只能犧牲親子陪伴值得嗎

文／賴賴

▲▼金窩駭浪。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

整部片陰鬱的情境帶出婚姻生活的迷思，為了養家父母終其一生拼命賺錢，其中要承擔無法陪伴孩子成長，或者在孩子需要依靠時缺席，這部電影充分說明金錢與家庭的衝突性，養家是責任，教育陪伴又是義務，到底誰能三頭六輩零缺陷，夫妻本是同林鳥，大難臨頭才能看到情分，看似驚悚劇，卻是現實生活中家家戶戶正在上演。

電影整體感是好看的，雖然陰森沉悶沒有商業襯底音樂加持，走獨立性立體紀錄生活敘事方式，男女主角的演技到位加持了電影魅力，裘德洛這位全球最英俊的男人，仍然是帥得要命，演技不斷提升的他，在這部片詮釋得可圈可點。

喜歡這片劇本，非常警世看完會不斷反思。


片　　名：金窩駭浪
英文片名：The Nest
類　　型：奇幻、懸疑/驚悚
上映日期：2021-03-12
片　　長：01時47分
導　　演：西恩德金(Sean Durkin)
演　　員：裘德洛(Jude Law) 、 凱莉庫恩(Carrie Coon) 、 安萊德(Anne Reid)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

野心勃勃的企業家羅里為了事業前途，放棄了寧靜的美國郊區生活，帶著妻子與孩子返回家鄉英國。一家人住進一座80年代的古老英式莊園裡，然而，這棟神秘的獨立樓房竟對羅里的家庭造成巨大威脅，家人之間的隔閡日益加深，即使羅里的事業蒸蒸日上，但是家庭關係卻開始分崩離析，而羅里與妻子之間的婚姻問題也隨著住進這棟老宅而逐步浮上檯面…

▲▼金窩駭浪。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲裘德洛在本片表現出色亮眼。

▲▼金窩駭浪。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲追求高報酬率的風險投資。

▲▼金窩駭浪。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲原本一家和樂融融，正因為貪心而一敗塗地。

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