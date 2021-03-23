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瘋電影／小說之神　網路流言傷人於無形

文／賴賴

▲▼小說之神。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

高中校園故事，追求夢想過程中的點滴，電影製作得很有創意，從開場黑白，直到小說製作出現才開始變色，導演刻意從視覺語言道出校園學生，枯燥的黑白生活，日復一日的準備考試毫無色彩，直到男主角開始和女主角研究小說共同創作，色彩一下子就變成彩色，接著類偶像劇操作方式，以音樂情緒拉抬故事張力，適合學生觀賞的好作品。

這部電影的劇本沒有驚喜，工整的三幕劇劇本格式完成，還好俊男美女仍可以撐住顏值擔當，夢想實現有許多方法，當你已幸運的走在追求夢想的道路上，珍惜那些同在道路上共患難的革命好友，這段追夢的旅程是永生難忘的，電影雖然八股但也不錯看。


片　　名：小說之神
英文片名：Our Story
類　　型：劇情
上映日期：2021-03-19
片　　長：106分鐘
導　　演：久保茂昭(Shigeaki Kubo)
演　　員：佐藤大樹(Taiki Sato) 、 橋本環奈(Kanna Hashimoto)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：CatchPlay

劇情大綱

國中時就出道，高中生作家千古一也(佐藤大樹 飾)因作品受到網友嚴厲批評、銷量不佳，從此迷失自我。而性格抖S的小余綾詩凪(橋本環奈 飾)則是同年級的人氣作家。某天受到總編的指示，要兩個人氣相差極大的作家協力創作出撼動人心的暢銷作品，乍看完全相反的兩人，在吵吵鬧鬧的創作的過程中，一也得知了詩凪對誰都不能說的驚人秘密···。

▲▼小說之神。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲暢銷榜上常勝軍大作家邀請帥哥新手作家合作。

▲▼小說之神。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲半夜想到故事結構立刻殺來的女作家，為什麼她不能自己打字。

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