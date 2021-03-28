郝柏村216cm銅像南投揭幕　「父親堅持的3件事」讓郝龍斌感動

▲郝柏村紀念銅像。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

前行政院院長郝柏村後天（30日）逝世周年，其昔日部屬、親友及民間企業等人，為他在南投草屯鎮獅象山文化園區立碑、鑄造紀念銅像，以此緬懷追思，28日舉行揭幕典禮。郝柏村兒子、台北市前市長郝龍斌也以家屬身分出席活動致謝外界。

郝柏村2020年3月30日過世，享嵩壽101歲。郝柏村紀念銅像設立於南投草屯鎮南投草屯鎮獅象山文化園區，其逝世即將滿一周年、今日舉行銅像揭幕典禮，現場除了郝的兒子郝龍斌出席，還可看到國民黨立委吳斯懷、海軍上將費鴻波等退休軍將部屬亦到場參加。

▲郝龍斌出席父親郝柏村銅像的揭幕典禮。（圖／民眾提供）

郝龍斌於台上致詞時，除了感謝大家對於父親的支持，也指出父親生前於病榻上強調自己一生堅持3件事「一、捍衛中華民國；二、反對台獨；三、還原抗戰真相」，當時的他聽完內心相當感動。

郝龍斌也提到，他在2周前才知悉，父親昔日部屬、友人們為父親在南投草屯設立銅像，且因為父親生前最要好的友人「阿港伯」林洋港就是南投人，而他也跟南投縣長林明溱相當熟識，讓他認為銅像設於南投別具意義。

製作郝柏村紀念銅像的雕塑藝術家王英信則表示，這座銅像從構思至完成花費半年時間，製作團隊依郝的170公分的身高等本放大，鑄造出約216公分的銅像，而他們原打算以郝柏村90歲的樣貌來塑像，但因看上去會顯得慈祥無霸氣感，且郝給人印象就是軍人的霸氣，故最後改以郝70多歲的樣貌凸顯其特色。