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全國社區營養推廣　嘉義市3營養師獲獎

▲嘉義市社區、營養師聯袂獲獎。（圖／嘉義市政府提供）

▲陳冠臻營養師(右)獲社區營養師貢獻獎。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市社區營養師推廣營養教育求新求變，提供多元的營養服務，用心照顧社區長者的健康。日前衛生福利部國民健康署委託社團法人中華民國營養師公會全國聯合會舉行「109年度全國社區營養推廣中心成果觀摩會暨表揚活動」，嘉義市衛生局三位社區營養師表現優異聯袂獲獎，其中由陳信吉營養師輔導的嘉義市培元花甲食堂榮獲社區共餐食力獎、陳冠臻營養師榮獲社區營養師貢獻獎、陳琇雯營養師受邀擔任該日活動司儀，出色表現受到衛生福利部石崇良次長公開讚賞，更是國健署與營養師全聯會所評選的社區標竿營養師。

「嘉義市培元花甲食堂」從全國31個參獎單位脫穎而出榮獲「社區共餐食力獎」的10個單位之一，涂煌延理事長是4位獲邀上台分享經驗之一的食堂負責人，他感謝嘉義市政府經費補助與營養師的輔導，由於衛生局侯營養師在供餐環境衛生與餐食營養的細心輔導，食堂從戶外臨時搭設爐灶到擁有專屬的室內廚房；烹調器具從木製、塑膠品更換成全新不銹鋼材質；食材講求天然，菜色多變化好咀嚼好消化等，長者用餐人數呈倍數成長，現在每日提供47位長輩用餐。

侯營養師也說，輔導培元花甲食堂約有一年的時間，看見食堂改變很多，這裡是一個願意學習不斷求進步，用心讓長者更健康的食堂。此次能從全國各縣市推派出來參賽的31個社區中，經過書面評選、實地訪查，委員看見培元花甲食堂在接受營養師的輔導下衛生安全與營養均衡大躍進，營養實力顯著提升，突破重圍成為激烈競爭中的獲獎單位，非常不容易。

▲嘉義市社區、營養師聯袂獲獎。（圖／嘉義市政府提供）

▲陳琇雯營養師營養教育。（圖／嘉義市政府提供）

社區營養師是長者健康守護者，國健署特別祭出「社區營養師貢獻獎」表揚績優營養師。各縣市先自行初選推派優秀營養師報名，全國共有41位營養師參獎，最後評選出5位得獎者，獲獎關鍵是創新與感人具體事蹟，陳冠臻營養師於分享得獎感言時，分享創新教案「生命繪本-記憶中的味道 學營養吃健康」，他從幼兒園的孩子身上啟發靈感，將營養與美學創新結合，美術老師引導長者畫出記憶中的菜餚，營養師從旁給予正確營養觀念，不僅找回長者記憶中的味道，也讓他們學營養、練肌力，更增進手眼協調性及對色彩的欣賞，有溫度的營養教育，讓長輩們都開心表示還要繼續上課！

▲嘉義市社區、營養師聯袂獲獎。（圖／嘉義市政府提供）

▲花甲食堂供餐。（圖／嘉義市政府提供）

另外，陳琇雯營養師對於照顧長者的健康一直有很強的使命感，也不斷地思考如何用簡單的方式抓住長者的心，要因地制宜提供社區長輩聽得懂、看得懂的營養知識，針對社區長者設計適合長者的教材，因為發想許多創意的教材教案，例如我的餐盤掀掀樂、豬事吉祥春聯、嘉鼠創意貼紙、牛轉健康紅包袋等，更設計研發數位教具，讓長輩動動手動動腦，營養課程變得生動又活潑，深獲社區長輩喜愛，更榮獲國健署營養師全聯會評選為社區標竿營養師。

衛生局張耀懋局長表示，照顧長者的健康是市府非常重視的工作，嘉義市自107年即優先全國在每一行政區設有社區營養推廣中心。謝謝社區營養師用心洞察長者飲食問題，創意發想多元親近長者，充滿趣味的教案規劃，引導長者參與，從陌生、願意參加，到主動交流，漸漸看見長者飲食健康在轉變，這股改變的力量也翻轉了社區的高齡營養教育，變得更親民更活潑。恭喜三位營養師努力耕耘，發揮營養好食力受到肯定。
 

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