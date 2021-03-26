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闆娘揪2閨蜜狂刷民宿負評！「毀滅式」轟炸　3女判拘再賠30萬

▲▼民宿停業卻有一間是亂的！　監視器一看「有男子闖入」（圖／取自免費圖庫pexels）

▲民宿google慘遭洗負評，女子遭判刑還要賠30萬。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者洪靖宜／高雄報導

留下不實評論要小心！高雄一家修車廠廖姓老闆娘不滿屏東一間民宿黃姓老闆對修車廠留負評，竟揪閨蜜狂刷民宿負評，導致其他消費者看到取消訂房，民宿老闆憤而對廖女等3人提告，高雄地院日前判3人有罪，各處拘役40日及20日，民事部分再判廖女和她的2名閨蜜須連帶賠償30萬元。

高雄一家修車廠的廖姓老闆娘於108年間因修車事宜，與民宿黃姓老闆有交易糾紛，起因就是黃於修車廠評論區給予負評留言。廖姓老闆娘看完留言內容後，明明曾未去過民宿消費，也沒有聽過朋友分享感受，竟揪了2友人一起到民宿GoogleMaps留言評論區刷負評，像是留言「不舒服」、「老闆態度差到爆，人家留負評還會回洗別人負評，不推不推不舒服，不知道好評是不是自己洗的」、「不舒服不舒服不舒服！連一顆星都不想給，人品壞成這樣，不舒服不舒服不舒服」等文字訊息。

民宿自此訂房率驟降，還有旅客因為看到負評取消訂房，因此黃姓老闆向法院對廖女及其2友人提告妨害名譽，請求連帶賠償精神慰撫金20萬元及營業損失82萬元共102萬元。

廖女和她的朋友出庭時坦承沒住過民宿，廖女還說，是對方先到車廠留負評，她才請親友一起到民宿頁面留負評；2位幫忙刷負評的朋友也說，是廖女教唆才去留負評。

高雄地院認為，依3人留言內容看來，都是指民宿消費的感受不佳、民宿老闆態度甚差等情形，可是實際上3人未曾實際到這家民宿住宿消費，也沒聽過別人的住宿經驗，就留下對民宿的負評，確實讓民宿的名譽受損。刑事部分日前廖女已被法院判處拘役40日，可易科罰金4萬元定讞，她的2個朋友也分別被判拘役20日，可易科罰金2萬元；民事部分，高雄地院判3人須連帶賠償民宿老闆10萬元精神慰撫金及營業損害20萬元共30萬元，可上訴。

時間對我們來說完全沒用！

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