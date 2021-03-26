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社會 社會焦點 保障人權

流浪小貓咪卡黏鼠板喵喵喵　民眾救援與店家爆衝突...真相曝光！

▲貓咪被黏在黏鼠板，民眾救援與店家衝突 。（圖／當事人提供）
▲貓咪被黏在黏鼠板上 。（圖／當事人提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市仁武區一家早餐店發生「救貓衝突」，一隻流浪貓遭店門口的黏鼠板困住，民眾經過看見小貓咪虛弱的喵喵聲，想動手救貓時與業者起衝突，還請警察到場處理。警方表示，有接獲報案到場處理，民眾將受困貓咪送往動物醫院治療，雙方尚未提出告訴。

▲貓咪被黏在黏鼠板，民眾救援與店家衝突 。（圖／當事人提供）

▲民眾趕緊將貓咪送往動物醫院救治 。（圖／當事人提供）

有網友在臉書PO文指控，高雄仁武區某間早餐店在門口放了一個黏鼠板，黏到了一隻約兩個月的幼貓，貓咪不斷發出「喵」的聲音，像是在求救般，因為覺得貓咪看起來好可憐，加上早餐店老闆娘就說：「很可憐你就去救他啊」，因此想與友人進去想把貓咪抱出來，但卻被老闆娘阻止，甚至過程中還發生拉扯，老闆娘堅持要等動保人員來處理。

▲貓咪被黏在黏鼠板，民眾救援與店家衝突 。（圖／當事人提供）

▲經過救援後，貓咪恢復生氣。（圖／當事人提供）

由於看到貓咪被黏著，而且加上中午大太陽，擔心貓咪撐不下去，最後一名洪姓女子忍不住進去救援貓咪，但老闆娘卻對他們說是私闖民宅，甚至還叫警察來，目前洪姓女子與友人們已把貓咪帶去動物醫院，交給醫生處理完畢。

▲貓咪被黏在黏鼠板，民眾救援與店家衝突 。（圖／當事人提供）

▲洪小姐在拉扯過程受傷    。（圖／當事人提供）

文章一PO出引起不少網友不滿，而警方獲報後隨即派員前往，經詢問雙方，原來老闆娘為了驅趕老鼠，在冰箱底下放了黏鼠板，卻誤黏到貓咪，當下將貓送到動物醫院處理，但院方認為硬扯會造成貓咪受傷，告知要通知動保處帶回處理，她才將貓帶回早餐店，就是因為貓咪叫聲，引來關切，雙方卻因誤會揚言互告傷害、私闖民宅，不過目前都未提出告訴。

時間對我們來說完全沒用！

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