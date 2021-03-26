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蔡正元爆：台南某綠委與工業局科長施壓業者買「瑕疵遊覽車」

▲▼國民黨副秘書長蔡正元堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨前副秘書長蔡正元。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

蘇花公路遊覽車撞山造成6人死亡意外，運安會指出，乘客座椅少兩根釘子固定恐是造成傷亡主因，讓交通部緊急召回同家公司打造的718輛遊覽車檢查。國民黨前副祕書長蔡正元25日晚間爆料，真正搞鬼的是經濟部工業局和台南市某民進黨立委。

對此，國民黨立委賴士葆26日上午於立法院受訪表示，意外主因到底為何應盡快公諸於世，人命關天，誰都不願意看到這樣的情況，他強調，這一切歸因於管理問題，至於運安會認為是因為椅子螺絲少了兩根，賴士葆認為，此說法沒有說服力，他也不相信車子沒有檢驗。

賴士葆說，總而言之，如果是車子的問題政府要負責任，如果是駕駛員問題，就是業者要負責，但目前資訊仍不充分，希望盡快公布調查結果。至於有沒有施壓，還有待調查。

蔡正元昨夜於臉書爆料，「政府」當初鼓勵業者購買「名盛」和「成運」車輛，就是因台南市某民進黨立委，頻頻關心「國產車輛打造業者」，經濟部工業局的某位科長也事事配合，上下其手，遊覽車業者只能傻傻被關照要買什麼車輛。

蔡正元說，遊覽車業者說當初是「政府」要業者買這款車，現在出了大車禍又要獨自扛起全部責任，而召回總檢查損失誰負責？

蔡正元表示，除遊覽車外，這兩家有問題的業者也打造不少客運公車，搭乘的人只好多拜拜，因為各縣市政府可能不知詳情，整起事件好像是交通部的事，真正搞鬼的卻是那位台南市綠委和經濟部工業局。

蔡正元說，擦撞山壁的遊覽車造成重大傷亡，查出車輛結構有問題是傷亡的關鍵，交通部長林佳龍即刻下令召回「名盛」和「成運」所打造的遊覽車進行總檢查，民進黨政府能做出這一決定很難得，非常可貴，應該給予掌聲。他也指出，經濟部長王美花的老公是情報頭子、國安會秘書長顧立雄，這種事很容易查出來，只看想不想包庇而已。

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