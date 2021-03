美國陸戰隊F-35B訓練發生A級事故　加特林機炮瞬爆重創機腹

▲美國海軍陸戰隊F-35B戰鬥機。 (示意圖/翻攝美利堅號臉書 )

實習記者陳培鈞/綜合報導

美國海軍陸戰隊1架F-35B戰機在12日夜間進行近空支援訓練時,發射裝載在機艙腹部的25mm加農砲砲彈,砲彈出膛卻瞬間爆炸,導致機腹嚴重受損,雖未導致人員傷亡,但仍造成250萬美元(約台幣7122萬元)的損失,海軍陸戰隊把此次意外列為A級事故。

綜合外媒報導,這起事故發生在2021年3月12日,地點在亞歷桑那州的猶馬試驗場(Yuma Range Complex),該地是美國海軍陸戰隊第3航空聯隊(3rd Marine Aircraft Wing)的基地,當時正在進行夜間近距離空中支援訓練,戰機駕駛在事故中沒有受傷,且安全將戰機開回基地。

雖然沒有造成人員傷亡,但海軍安全中心(Naval Safety Center)仍將這起事件歸為「A級」(Class A)事故。在航空事故分類中,A級是最嚴重等級,意即此事故可能造成250萬美元的財物損失、或是軍機全損,甚至是至少有1人死亡或永久性殘障的情況。

▲美國海軍陸戰隊裝備F-35B閃電II戰鬥機,在美國級兩棲攻擊艦上進行訓練,攝於2019年10月8日(示意圖/美國海軍, US Navy photo)

目前尚未釐清事故細節,F-35B戰機和F-35C戰機只能將25mm的GAU-22 / A加特林式自動機砲,裝載在稱為GPU-9 / A的機腹吊艙中。過去就有專家對該武器的準確性表示擔憂,但在2020年12月至2021年1月之間,從索馬利亞撤軍的美軍F-35B裝機,已搭載該武器。美軍除了F-35A武器是內置外,海軍陸戰隊的F-35B、海軍的F-35C,都只能在機腹搭載25mm的「GAU-22/A」加特林式(Gatling-style)機砲。

此事故中爆炸的砲彈,是半破甲燃燒曳光彈 PGU-32/B SAPHEI-T型砲彈。這類砲彈前端有觸發延遲引信,在運作正常的狀況下,會在觸及目標後,才由引信引爆彈體內的燃燒物和炸藥,爆炸中會散播少量鋯,這種化合物接觸到空氣,就會開始燃燒,造成更大破壞。

F-35B服役於美國海軍陸戰隊及英國皇家空軍,是垂直/短場起降型戰機。採單座設計,搭載3台電腦,配備兩級對轉升力風扇,是F-35B動力系統的重要組成部分。F-35B的垂直升力,主要靠機上的兩級對轉升力風扇提供,價值1.094億美元(約31億台幣),是AV-8B獵鷹式垂直/短場起降型戰鬥機的後繼機。

