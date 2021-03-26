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美國陸戰隊F-35B訓練發生A級事故　加特林機炮瞬爆重創機腹

▲▼美國海軍陸戰隊F-35B戰鬥機。 （圖／翻攝美利堅號臉書 ）

▲美國海軍陸戰隊F-35B戰鬥機。 （示意圖／翻攝美利堅號臉書 ）

實習記者陳培鈞／綜合報導

美國海軍陸戰隊1架F-35B戰機在12日夜間進行近空支援訓練時，發射裝載在機艙腹部的25mm加農砲砲彈，砲彈出膛卻瞬間爆炸，導致機腹嚴重受損，雖未導致人員傷亡，但仍造成250萬美元（約台幣7122萬元）的損失，海軍陸戰隊把此次意外列為A級事故。

綜合外媒報導，這起事故發生在2021年3月12日，地點在亞歷桑那州的猶馬試驗場（Yuma Range Complex），該地是美國海軍陸戰隊第3航空聯隊（3rd Marine Aircraft Wing）的基地，當時正在進行夜間近距離空中支援訓練，戰機駕駛在事故中沒有受傷，且安全將戰機開回基地。

雖然沒有造成人員傷亡，但海軍安全中心（Naval Safety Center）仍將這起事件歸為「A級」（Class A）事故。在航空事故分類中，A級是最嚴重等級，意即此事故可能造成250萬美元的財物損失、或是軍機全損，甚至是至少有1人死亡或永久性殘障的情況。

▲▼美國海軍陸戰隊裝備F-35B閃電II戰鬥機，在美國級兩棲攻擊艦上進行訓練，設於2019年10月8日（圖／美國海軍, US Navy photo）

▲美國海軍陸戰隊裝備F-35B閃電II戰鬥機，在美國級兩棲攻擊艦上進行訓練，攝於2019年10月8日（示意圖／美國海軍, US Navy photo）

目前尚未釐清事故細節，F-35B戰機和F-35C戰機只能將25mm的GAU-22 / A加特林式自動機砲，裝載在稱為GPU-9 / A的機腹吊艙中。過去就有專家對該武器的準確性表示擔憂，但在2020年12月至2021年1月之間，從索馬利亞撤軍的美軍F-35B裝機，已搭載該武器。美軍除了F-35A武器是內置外，海軍陸戰隊的F-35B、海軍的F-35C，都只能在機腹搭載25mm的「GAU-22/A」加特林式（Gatling-style）機砲。

此事故中爆炸的砲彈，是半破甲燃燒曳光彈 PGU-32/B SAPHEI-T型砲彈。這類砲彈前端有觸發延遲引信，在運作正常的狀況下，會在觸及目標後，才由引信引爆彈體內的燃燒物和炸藥，爆炸中會散播少量鋯，這種化合物接觸到空氣，就會開始燃燒，造成更大破壞。

F-35B服役於美國海軍陸戰隊及英國皇家空軍，是垂直／短場起降型戰機。採單座設計，搭載3台電腦，配備兩級對轉升力風扇，是F-35B動力系統的重要組成部分。F-35B的垂直升力，主要靠機上的兩級對轉升力風扇提供，價值1.094億美元（約31億台幣），是AV-8B獵鷹式垂直／短場起降型戰鬥機的後繼機。

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關鍵字：

F-35B美國海軍陸戰隊A級事故

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