世界最輕筆電LG gram 16信義區直擊！LG今年要拼7成市占

▲信義區直擊最輕16吋筆電，看看正妹怎麼說。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

看好台灣筆電發展，LG 旗下自有品牌 LG gram，在台發表全新 16 吋版本，同樣使用 intel 第 11 代處理器，搭載 intel lris Xe 顯示晶片，重量卻只有 1,190 克，稍早宣布自 3 月 26 日到 28 日，在台北信義區大動作為新款筆電產品打造快閃店，目標希望在 2021 年銷售 1 萬部。

▲藝人謝佳見以 16 吋黑森林蛋糕比 16 吋筆電還重來作為宣傳。（圖／記者洪聖壹攝）

在筆電市場當中，國內首推雙A，華碩才剛發表新一代 ASUS VivoBook，ASUS ZenBook，就連翻轉筆電 ASUS ZenBook Flip 也有更新。而宏碁方面，旗下 Swift 3、Swift 5 到了這一代同樣主打輕薄。雷蛇旗下的 13 吋 Razer Blade 更主打輕薄高效。

由於各家都主打輕薄高效，所以這次在台北信義區打造的快閃店，也是強調 LG gram 產品線的輕薄特色，一進去門口，就可以看到一台 14 吋版本吊掛在門口。

至於這次發表的 16 吋版本，重量更只有 1190 克，今年 CES 發表之後，直接打破金氏世界紀錄，成為世界最輕筆電，藝人謝佳見甚至直接在活動現場一邊拿起 16 吋蛋糕作為比較，藉此宣傳該款筆電輕薄的特色。

▲這次發表的 16 吋版本，重量更只有 1190 克，作為比較 3 包咖啡豆重量約為 1349 克。（圖／記者洪聖壹攝）

除了輕薄，LG gram 16 還兼具效能。該款筆電採用 intel 剛解禁的 11 代處理器，共有 i3、i5 跟 i7 版本，最高階版本搭載 intel core i7-1165G7，搭配全新 lris Xe 內顯。根據 intel 日前發表會公開的數據，該處理器跟上一代同級相比，效能高出 20%，如果是與 AMD Ryzen 7 4800U 相比，效能高出 2.7 倍，實際演練來看，不僅可以因應基礎文書處理，還可以用來剪輯影片。

LG gram 16 在店面展示過程以充電形式，歷經一整個上午到活動結束約下午 3 點，筆電本身並沒有發燙的狀況，這是因為該款筆電採用 Up-Down Air 散熱系統的形式，讓熱能從左右兩邊分散。

外觀方面，該款筆電大小 355.9X 243.4 X 16.8mm，配備 16 吋 WQXGA 螢幕，畫面可以覆蓋 DCI-P3 99% 廣色域，側邊還有全新 Thunderbolt 4 傳輸孔，可以支援高達 15W 外接裝置充電的充電口，以及一對 USB 4.0 傳輸孔，並且支援外接 HDMI，功能相當全方位。

▲筆電右邊有兩個 USB 4.0 傳輸孔、可以讀取記憶卡。（圖／記者洪聖壹攝）

▲筆電左邊有兩個 Thunderbolt 4 傳輸孔、HDMI 以及一個耳機孔。（圖／記者洪聖壹攝）

「只有不一樣的產品是不夠的，應該要給台灣消費者最需要的產品。」面對媒體訪問時，台灣 LG 新科董事長宋益煥以此回應為什麼先推輕薄筆電，而不是 2-in-1 產品線。宋益煥更進一步指出，因為遠距辦公跟教育型態的改變，2020 年 LG 在台灣市場 16 吋以上的筆電銷售總量為 7500 部，大幅度成長近 6 成，2021 年目標希望 16 吋以上版本銷售 1 萬部，銷售佔比能夠達到七成以上。

▲LG 台灣董事長宋益煥。（圖／記者洪聖壹攝）