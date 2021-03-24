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時代的眼淚！「麵包車」出沒信義區　網哼1首歌...聽過的都40歲了

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲麵包車出沒！（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

如果要買麵包，現代人第一時間多會閃過麵包店、大賣場等，但是幾十年前還沒這麼方便時，其實都是仰賴「麵包車」。一名網友日前在信義區巧遇令人懷念的麵包車，直呼「看到好感動！」照片曝光後，隨即掀起熱議，不少網友也回應，「我的老天爺啊！時光機出現了」、「這種是吃一種回憶」。

這名網友在臉書社團「信義區三兩事」上發文直呼，「世代的眼淚，今天看到好感動！」從他PO出的照片可以見得，這台貨真價實的麵包車打開後車箱，販售各式各樣的麵包，而大哥似乎正忙著招呼客人。

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照片曝光後，不少網友紛紛留言回應，「好久沒看到，只是生意還好嗎」、「小時候聽到音樂就知道麵包車來了」、「晚上有時候會停在吳興街底公車總站對面」、「奶油螺旋麵包來一個」、「真的很感動，現在很少見了」、「小時候的麵包」、「老闆～有肉鬆麵包嗎」、「小時候每次聽到音樂，家裡的狗都會催我們快去買」。

還有網友留言表示，「『你的口福，我的口福，大家都有好口福～』我記憶裡的歌是這個！」另名網友則笑稱，「這歌有聽過的，起碼40歲有了。」據了解，麵包車以前多會開進小巷子內，只要音樂聲響起，民眾就知道麵包車又來了，一個10元、15元的價格是許多人的童年回憶。

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