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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

英軍4年砸240億現代化！強化無人機、電子戰　裁減陸軍1萬人

▲▼英國陸軍。（圖／路透）

▲英國國防部預計將裁減陸軍人數。（圖／路透）

記者郭家榮／綜合報導

英國政府22日公布了最新的軍事現代化計畫，其中最大的轉變之一是從「大規模動員」轉為「資訊時代的速度戰」，並預計在接下來的4年投入240億英鎊（約新台幣9460億元）的國防預算，除了軍事改組、強化無人機和電子戰等能力，還要減少陸軍的規模，預計在2025年前裁減1萬人。

根據《BBC》報導，英國國防部預計將8萬2040名陸軍，在2025年前裁減1萬人到7萬2500名，並將重點放在軍團改組和購置新設備、新技術上。「競爭時代的防衛」（Defence in a Competitive Age ）報告中說明，有30億英鎊（約新台幣1200億元）會用於購置新車、遠程火箭系統、無人機，電子戰和網路作戰能力。

▲▼英國皇家空軍麾下的颱風戰機。（圖／達志影像／newscom)

▲英國皇家空軍麾下的颱風戰機。（圖／達志影像／newscom)

國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，戰車的數量將會從227輛減少到148輛，皇家空軍也會失去24架舊式的「颱風戰鬥機」，以及它的「力士型運輸機隊」，而皇家海軍會在新的護衛艦服役前，淘汰2艘舊護衛艦，儘管轉換的過程會有些痛苦，但將會有更多的錢投資在機器人、無人機等新技術，並在太空與網路戰中與他國競爭。

▲▼英國海軍護衛艦蒙特羅斯號（HMS Montrose）（圖／路透）

▲英國海軍護衛艦蒙特羅斯號（HMS Montrose）（圖／路透）

此外，在軍隊改組方面，皇家海軍陸戰隊（Royal Marines）將轉型名為「未來突擊部隊」（Future Commando Force）的新部隊，並投資2億英鎊（約新台幣79億元）在該部隊，進行海上行動，確保航道安全與應對他國威脅。華勒斯在聲明中表示，未來幾年，英軍將會更擴大全球參與，並與盟友整合，在必要時做好戰鬥準備。

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