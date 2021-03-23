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2021智慧城直擊：台北桃園高雄各有成績　5G經驗要分享到海外

▲2021 智慧城市展今開展，台北、桃園、高雄政府首長在現場說明智慧發展現況。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

還在認為崇洋媚外、外國的科技比較進步嗎？2021 年智慧城市展可能會讓你有所改觀，在智慧城市首長高峰會當中，總統蔡英文以及台北、桃園、高雄、新竹等縣市首長各自針對智慧城市現有發展貢獻與願景做出說明，中華電更分享智慧農業在內的五大發展成就，並且預告將會把成功經驗跟東南亞友善國家分享，讓人們知道，未來生活已經在發生。

今年的智慧城市展在南港展覽二館展開，首度以虛實整合的方式舉辦，主題定為智慧物聯網引領智慧城市再升級（AIOT Invigorates Smart City），由臺北市政府、桃園市政府、高雄市政府、台灣智慧城市產業聯盟、台北市電腦公會主辦，展覽現場圍繞在智慧醫療、建築、交通、節能、安防、智慧政府等主題核心的各類物聯網應用。台北市電腦公會理事長彭双浪指出，今年的智慧城市展共有 251 間廠商、10 個縣市政府，使用近 1,000 個攤位，透過線上線下虛實整合，線上點閱量可望達到 60 萬次，預期可觸及到全球 150 個國家、15 萬個專業買主，其中國外專業買主約佔 7 成，希望未來會有更多的縣市政府參與，讓全世界看到台灣智慧城市的實力。

在高峰會的現場，柯文哲宣傳台北市的智慧水表，桃園市長鄭文燦則是提到地下水雲端監控系統跟桃園市民卡，他進一步指出，桃園市民卡目前幾乎人人有卡，已經發行 167 萬張，各種政府服務都可以用市民卡查詢，而且支援行動支付，甚至部分的社區也可以使用市民卡當作門禁卡。高雄市長陳其邁則是強調高雄市推動的居家檢疫系統，透過大數據，結合民生、醫療、警政跟通訊，整套系統在一週內完成，證明台灣有這樣的軟實力。

台北市長柯文哲指出，智慧城市展發展至今，不管對於市政、產業發展，還是跟世界其他城市的連結，它都是一個非常重要的平台。談到目的性，他認為，台灣在疫情之後，比較迫切需要的就是數位轉型，政府應該建立一個平台讓各界有效運作，在轉型的過程中，如何促進整體產業的升級，這是今年智慧城市展舉辦最重要的目的。

▲台北市長柯文哲分享智慧水表系統對市民的貢獻。（圖／記者洪聖壹攝）

▲桃園市長鄭文燦說明「市民卡」整合政府資訊、行動支付甚至是門禁卡功能。（圖／記者洪聖壹攝）

▲高雄市長陳其邁以居家檢疫系統在一週內完成來說明台灣軟實力。（圖／記者洪聖壹攝）

總統蔡英文致詞時也期勉各界重視公私部門的跨領域協作，積極強化資安防護，才能讓台灣的智慧城市應用，既先進、又安全。

▲蔡英文總統希望各部門通力協作。（圖／記者洪聖壹攝）

今年在智慧政府方面，今年共計有台北、新北、桃園、台中、高雄、新竹、屏東、宜蘭、台東與金門等 10 個縣市政府參與實體展示，其中，台北市、桃園市與高雄市三大城市也將於捷克布拉格市（Prague）、哥倫比亞麥德林市（Medell in）、菲律賓武瑞市（Butuan）、馬來西亞雪蘭莪洲（Selangor）、波蘭皮瓦市（Piła）、奈及利亞資訊發展局等 6 個單位，協同 45 家智慧城市與廠商進行線上交流。

談到境外交流，中華電信則是宣告過去展出的智慧農業、雲網整合、智慧安防、智慧照護、智慧流通等五大領域，已經有成熟的成果，下一步將會把這項成果推廣到海外國家，預期 2021 年 5G 智慧解決方案輸出國際市場對於營收貢獻將相較去年有 10 倍成長。

▲中華電分享 5G 智慧解決方案，相關成果將推廣到海外國家。（圖／記者洪聖壹攝）

中華電信行動通信分公司總經理簡志誠透露，5G 智慧應用輸出海外是當前課題，印尼、泰國、越南是目前比較經常在交流的地方。中華電信行動通信分公司副總胡學海以智慧農業為例，像是苗栗的草莓、彰化的番茄、雲林的萵苣、屏東的蘭花、南投的茶葉、花蓮的水產，都有成熟的成功經驗，這部分對於海外國家，尤其是東協的農業產能都會有很有效的幫助。

▲根據中華電行通總經理簡志誠所透露，印尼、泰國、越南可能是首批海外合作的城市。（圖／記者洪聖壹攝）

不僅如此，記者在活動現場也發現遠傳透過 5G 應用達成的遠端醫療，讓花東偏鄉地區的患者能夠得到最佳的照護。而在活動現場包括光陽的電動機車智慧充電方案已經拓展到巷弄，還有東元電機展出的倉儲機器人，NOKIA 展出的智慧建築等等，看來「未來就在現在」。

▲透過大數據結合5G、無人機，可以實現無人執法。（圖／記者洪聖壹攝）

▲光陽透過便利換電站的形式，將電動機車市場從城市打入巷弄。（圖／記者洪聖壹攝）

▲東元電機展出的倉儲機器人可以在複雜環境有效跟隨工作人員。（圖／記者洪聖壹攝）

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