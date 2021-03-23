　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大甲鎮瀾宮祈雨祭典　顏寬恒：中央嫌棄抽腿　本該團結卻變鬥爭　

▲▼顏寬恒針對其與大典一事抱不平。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）

▲顏寬恒針對其與大典一事抱不平。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）

記者蕭羽耘／綜合報導

國內水情吃緊，農田水利署商日前請大甲鎮瀾宮舉辦祈雨祭典，近日受到冷氣團影響，台灣各地陸續開始降雨。前國民黨立委顏寬恒批評，中央政府在此事嫌棄抽腿，而這場本該全民團結的活動，卻變成陣營鬥爭的話柄。

顏寬恒在臉書表示，終於天降甘霖了，雖然皇天終是不負苦心人，但看到這幾天的報導，心中依舊感慨萬千，雖然不能代表廟方，但還是想以一個媽祖信眾的立場說說心裡話。

他表示，58年未曾執行過的祈雨儀式本應是全民團結不分黨派的活動，成與不成都應該反省自身，怎麼會變成陣營鬥爭的話柄呢？水資源的不足不會只是上蒼的施恩與否，重點還是在於執政者的整體規劃、對產業需求的安排，對農耕用水的估算、溝渠水庫的建設、對極端氣候的估算。

顏寬恒說，如果執政者沒有長遠眼光，那麼上蒼再怎麼願意伸出援手，也無從幫助沒有做好準備的世間。

這次祈雨流程只有不到一周時間準備，顏寬恒說，全體工作人員視力好的趕緊去找文獻、翻書籍；視力不好的趕緊去向當地耆老討教，因為這在早期看天吃飯的農業社會，是一件何其隆重的事情，過去參與祈雨甚至要披麻帶孝，顯示典禮的慎重以及對上天祈求的慎重，意思是「即便犧牲自己，也要為百姓謀得天降甘霖」，就算皇帝來，也得乖乖的跪好跪滿。

顏寬恒表示，一連串緊鑼密鼓的工作，換來的卻是一通主委與署長不克出席的電話，民間信仰願意支援、地方父母官願意投入，但中央政府卻嫌棄抽腿，天子不來，朝官不來，事後還不反求諸己，這豈不荒謬？

媽祖是許多討海人、做田人的精神支柱，大家用最謹慎的心情，面對這場闊別58年的祭典，顏寬恒質疑，這次怎麼沒人反省為何執政黨在位時才幾年，為何必須讓民間執行半世紀都沒有派上用場的宗教儀式呢？

「天之所助者順，人之所助者信。」顏寬恒說，信仰是讓我們反求諸己，而不是拿來指責別人，但願為官者都能將黎民百姓置於心頭疼惜，趕快面對世間的紛擾。

ET快訊
人妻收男粉抖內140萬「客廳激戰」：快撞我　老公看傻
男帶女友吃火鍋　她「一開Google評論」傻了：渣男！
快訊／板橋「特斯拉」闖紅燈！撞飛多台機車卡分隔島
全聯特價品藏陷阱！鮮乳「2瓶322元」她差點中招

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

邱太三盼兩岸交流「春暖花開」　時力不以為然再喊修法

軍機擦撞69年累計10次　2014雷虎演練…他為了避開民宅墜毀玉米田

大甲鎮瀾宮祈雨祭典　顏寬恒：中央嫌棄抽腿　本該團結卻變鬥爭　

蘇貞昌打疫苗「沒拔黃色針套」？　查核中心列2疑點駁：錯誤訊息

江啟臣質疑羅尚樺、朱冠甍死因類似　蘇貞昌坦言：沒看到去年報告

2021智慧城市展登場　蔡英文2勉勵：重視跨領域協作、強化資安防護

邱太三盼兩岸春暖花開　魯明哲：陸委會駐香港機構只剩下10人

柯文哲、鄭文燦、陳其邁「合體迎接蔡英文」　互尬智慧城市別苗頭

環時總編酸「台灣空軍紙糊的」　范雲開炮：垃圾！

飛行員承受13G力彈射瞬間易昏迷　「座艙罩」撞擊恐致命

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

貝童彤婚禮「九妞妞」成員缺二合體　Apple抽中捧花...「醫師男友掏口袋」上台！

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

錯過交流道！三寶駕駛國道突停下 鬼切還跨槽化線...他嚇爆連按喇叭

吳宗憲：鹿希派改名「吳鮭頭」我打死他！　心疼侯佩岑遭攻擊..謝忻一旁躺槍XD

屏東漁港攤位「用嘴拉緊塑膠袋」　親口包裝打結...目擊者喊：反胃！

邱太三盼兩岸交流「春暖花開」　時力不以為然再喊修法

軍機擦撞69年累計10次　2014雷虎演練…他為了避開民宅墜毀玉米田

大甲鎮瀾宮祈雨祭典　顏寬恒：中央嫌棄抽腿　本該團結卻變鬥爭　

蘇貞昌打疫苗「沒拔黃色針套」？　查核中心列2疑點駁：錯誤訊息

江啟臣質疑羅尚樺、朱冠甍死因類似　蘇貞昌坦言：沒看到去年報告

2021智慧城市展登場　蔡英文2勉勵：重視跨領域協作、強化資安防護

邱太三盼兩岸春暖花開　魯明哲：陸委會駐香港機構只剩下10人

柯文哲、鄭文燦、陳其邁「合體迎接蔡英文」　互尬智慧城市別苗頭

環時總編酸「台灣空軍紙糊的」　范雲開炮：垃圾！

飛行員承受13G力彈射瞬間易昏迷　「座艙罩」撞擊恐致命

滅C肝有仙丹　全基因型口服抗病毒藥是慢性C肝最新藥物

終止連6貶！新台幣收28.482元、升值1分

取代Note系列？外媒：三星將推雙摺疊新手機

快訊／板橋「特斯拉」闖紅燈撞飛多台機車！再撞分隔島翻覆卡路中

拍婚紗付16800元！只拿到「1張A6照片+簽名本」她氣炸：全都毀了

3貓「任爸擺布」爽躺浴缸聽故事　媽要帶走主子遭拒絕超傻眼

公共建設經費今年增近千億　截至2月底經費達成率約9成

車位到底怎麼挑？　業者洩2黃金原則要把握

邱太三盼兩岸交流「春暖花開」　時力不以為然再喊修法

拆下3螺絲簡單DIY換「機油濾心」　里程到這就一定要換

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

政治熱門新聞

失蹤飛官羅尚樺「IG曬滿甜蜜照」！新婚妻回應了

蘇貞昌打疫苗！韓粉「3小時發2哏圖」臭罵

林飛帆空降選新竹市！　民進黨要角關鍵對話曝光

異次元入口封了！屋主自拆升降梯

別再犧牲了！趙少康：超前部署無人機海戰術

貪官「一家六口」寄生！　嘉義市政府回應了

全出貨！4元衛生紙、6元蛋塔10萬筆訂單　蝦皮埋單

飛行員承受13G力彈射瞬間易昏迷　「座艙罩」撞擊恐致命

F-5E撞機原因是炸射大脫靶？　空軍司令部嚴正駁斥

兩架F-5E擦撞原因曝光　調整隊形沒有聽到無線電呼叫

照顧官兵卻顧成這樣！國防部長致歉曝「3關鍵」

「陽光上尉」潘穎諄閃婚5個月！親友湧入燦笑照集氣

朱冠甍母曾痛哭：希望兒子是最後一個

羅妻曝「已有2個月身孕」　喊話尪「我一定保護好他」

更多熱門

相關新聞

台灣基進挺陳柏惟：中國黨阻礙真正做實事的年輕人

台灣基進挺陳柏惟：中國黨阻礙真正做實事的年輕人

「刪Q」罷免案展開第二階段連署，國民黨前立委顏寬恒15日向台灣基進立委陳柏惟喊話，不忍心選民遭攻擊為假公民。陳柏惟反擊，罵的是國民黨不是民眾。對此，台灣基進批評，「中國黨想用口水與抹黑等手段，阻礙真正做實事的年輕人」。

不甩「顏寬恒公開信」　陳柏惟酸：學空軍前先把文章讀對

不甩「顏寬恒公開信」　陳柏惟酸：學空軍前先把文章讀對

顏寬恒喊話陳柏惟：政治不是好勇鬥狠

顏寬恒喊話陳柏惟：政治不是好勇鬥狠

罷陳柏惟一階通過　顏寬恒說話了

罷陳柏惟一階通過　顏寬恒說話了

陳柏惟身陷罷免風暴　顏寬恒喊話寬粉：我期許開創自己的路

陳柏惟身陷罷免風暴　顏寬恒喊話寬粉：我期許開創自己的路

關鍵字：

顏寬恒

讀者迴響

熱門新聞

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

安卓手機爆閃退災情！簡單1招解決

快訊／飛官羅尚樺殉職！妻曝已有2月身孕

江宏傑好感度暴增…福原愛全盤皆輸

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

Lulu「東湖市場買衣服」沒被認出！

星巴克3／22起連續5天買一送一！

正妹「下面長肉色一根」百萬網友嗨了

台中25日下午2點起停水23hrs

狗的報恩！　汪叼禮物進門媽崩潰

獨／身影曝光！羅尚樺孕妻進靈堂瞬間淚崩

短裙女捷運張腿上下搖！15秒片瘋傳

「張鮭魚之夢」被爆放鳥YouTuber...自付8千

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」
Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面