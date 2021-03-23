Netflix神奇密碼！輸入「100040」全是18禁電影　各類代碼大公開

▲Netflix上有許多熱門電影及戲劇，是許多人追劇的熱門首選。（圖／視覺中國CFP）

記者老嘉郡／綜合報導

許多人都會使用線上影音串流平台Netflix追劇，但因為影片資料庫相當龐大，在尋找影片上並不是這麼方便，且Netflix的分類選單也不一定會完整顯示所有影片。就有網站分享，如果使用特定的「隱藏代碼」的話，就能迅速找到細項分類、加速找到想看的電影，像是「8883」是浪漫電影、「31574」是經典電影、「7424」是日本動漫，而「100040」就是成人電影。

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▲輸入「31574」就能進到經典電影區。（圖／翻攝Netflix網站，以下同。）

Netflix不僅有許多熱門好劇，每個月還會上線近百部的原創、非原創的電影與影集，是許多人追劇首選，但由於分類較簡單，若想看浪漫、驚悚、動作片...等類型的影片，在搜尋上反而較不方便。其實Netflix是用數字代碼來設定影片分類，3C達人「電腦王阿達」就整理出大量影片所屬的分類代號，只要在Netflix的網址末端輸入代號，就可以在該分類中精準找到自己想要看的影片。

▲▼劇情片（5763）及浪漫片（8883）。

舉例來說，網址格式為www.netflix.com/browse/genre/分類代號，驚悚片的代碼為「8933」，因此只要輸入www.netflix.com/browse/genre/8933 就能進到驚悚片專區，另外「電腦王阿達」也有列出幾個常用的主分類代碼：動作冒險（1365）、經典電影（31574）、喜劇片（6549）、恐怖電影（8711）、浪漫電影（8883）、科幻系列（1492）、體育電影（4370）、驚悚片（8933）、記錄片（6839）、電視節目（83）、青少年電視節目（783）、日本動漫（7424）、獨立電影（7077）、外國電影（7462）、音樂系列（1701）。

要注意的是，代號「100040」是成人電影分類，必須要先登入帳號、確認使用者已經成年才可觀看，另外國外的Netflix-Codes網站有列出完整的代碼清單，可以直接上網站查詢所有分類，若是搜尋不到該分類，也許是已經修改，或透過VPN跳轉到其他國家才能解除限制。

▲成人動畫區的代碼則是「11881」。