民宿當後宮　高雄男當她面性侵同房2閨蜜...女友怒拍床喚不回

▲高雄一名林姓男子，趁女友閨蜜熟睡之際檢姦性侵得逞，一審重判有期徒刑8年，林男不服上訴，高雄高分院審理後駁回上訴，維持原判。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名林姓男子和鄭姓女友為同公司職員，2人一起舉辦公司活動，鄭女同時也邀請了2位朋友一同遊玩，4人同住一房，但怎料到林男竟趁著2女酒醉熟睡之際，指姦性侵得逞，期間鄭女更是目睹，憤而離房。經起訴後，屏東地方法院一審依妨害性自主罪，處林男有期徒刑3年6月和6年，執行期8年，但林男不服上訴，台灣高等法院高雄分院審理後駁回林男上訴，維持原判。

高雄一名林姓工程師和同公司的鄭姓女子為情侶，一起替公司舉辦活動，鄭女也邀請了當時仍是學生的小玉和小茹參與活動，4人入住民宿雙床房。

當晚小玉和小茹因不勝酒力，先後就寢睡同床，但林姓男子在熄燈後並未離開，反而是看小玉不勝酒力而熟睡之際，認為有機可乘，先是走到小玉的床邊，親吻她的頭部臉部，更指侵得逞。

而小茹在一旁發現林男對小玉的犯行，林男竟將目標轉移到小茹身上，對她又摸又親。小茹嚇到到當場無法反應，林男見小茹沒有反應，又將目標轉回小玉身上，上床脫掉小玉的褲子，被小茹示意阻止，隨後小茹竟遭林男指侵、性侵得逞。而睡另一床的鄭女在一旁見狀拍打床鋪意圖阻止不成，憤而離房。

林男應訊時，坦承確實有對小玉和小茹猥褻與性交，林男皆否認犯行，但強調有詢問過兩女意願，屬合意性交。林男強調，他有在小茹耳朵旁詢問，小茹雖然無明確表從嘴巴表示意願，但有點頭同意才繼續後續的動作。

高雄高分院審理後，對比相關證詞、被害人急性壓力反應、焦慮適應障礙症等而就醫，認定林男犯行。

判決指出，林男為滿足一己性慾，漠視小玉和小茹的性自主權，並利用其熟睡無法反抗與無援可欺之際，違反其意願而強制性交，對2人身心已產生巨大傷害，因此法官認為一審分別判處林男有期徒刑3年6月與6年，執行期8年的判決無誤，維持原審，駁回上訴。