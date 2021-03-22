快訊／蔡英文下令「全力搜救2飛官」　要求國軍釐清事故原因

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

2架F-5E戰機在22日下午例行訓練任務中，傳出擦撞墜海的失事意外，總統府發言人張惇涵表示，目前空軍已成立應變中心，各相關單位正進行搜救協尋任務。

在國防部向總統蔡英文報告後，蔡英文也指示救援優先，各相關單位務必全力進行搜救，並進一步釐清事故原因，向社會各界報告說明。

張惇涵表示，蔡英文也期盼全體國軍持續保持士氣、堅守崗位，希望全體國人為潘穎諄上尉、羅尚樺中尉2位飛官加油、為搜救人員加油，期待後續能夠有好消息傳來。

國搜中心表示，下午2時30分，空軍F-5E戰鬥機於4架台東志航基地起飛執行訓練任務，3時6分，其中2架F-5E（各1名駕駛）疑似空中擦撞墜海，雷達光點消失，地點在屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處。

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