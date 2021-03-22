奧運奪牌希望！衝浪女選手下水訓練　驚傳被閃電劈死

▲22歲的迪亞茲（Katherine Diaz）原是薩爾瓦多衝浪奪牌希望。（圖／翻攝自臉書／International Surfing Association）

記者詹雅婷／編譯

薩爾瓦多22歲衝浪奪牌希望女將迪亞茲（Katherine Diaz）為了參加東京奧運，近日積極籌備訓練，豈料19日入水後，卻因遭到閃電擊中，當場被劈死。

衛報指出，迪亞茲在過去這段期間積極籌備5月份在薩爾瓦多舉行的ISA世界衝浪比賽，希望藉此取得參加東京奧運的資格，就在19日這天，她在衝浪小鎮El Tunco住處附近水域下水訓練，沒想到卻被閃電擊中。儘管醫療團隊第一時間在海灘進行急救，但仍無法挽回迪亞茲的性命。

依據西班牙媒體AS報導，當日原本的天氣相當晴朗，卻突然發生劇烈變化，這也讓當時在海灘的人感到驚訝。

薩爾瓦多衝浪聯合會現已發文表示哀悼，「一位代表我國的偉大運動員已經離開我們。」國際衝浪協會也在臉書表示，「ISA得知迪亞茲過世的消息，感到相當沉重。」

It is with a heavy heart that the ISA has learned about the passing of El Salvador’s Katherine Diaz. Katherine... 由 International Surfing Association 發佈於 2021年3月20日 星期六

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