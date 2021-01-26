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快訊／美麗島辯護律師呂傳勝病逝　呂秀蓮淚憶兄長影響軍法大審秘密

▲前副總統呂秀蓮。（資料照／記者林敬旻攝）

▲前副總統呂秀蓮。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

前副總統呂秀蓮兄長、美麗島事件辯護律師呂傳勝17日晚間病逝，享壽84歲。對此，呂秀蓮26日在臉書證實此事，表示「天人永隔的澈痛使我淚潸潸」。另外，呂秀蓮也揭露，呂傳勝曾影響美麗島軍法大審，甚至台灣民主發展。

呂秀蓮臉書全文如下：

手足情深憶難忘

2021.01.25

2021年1月17日晚間，我接到唯一的兄長呂傳勝律師病逝的噩耗，他享壽84歲。他是此生影響我最深的哥哥，天人永隔的澈痛使我淚潸潸。

兒時童趣

我是家中老么，上有二姊一兄，哥哥大我八歲。戰後的台灣社會將家中「多餘」的女兒「分」給別人家領養，甚至作童養媳，是很稀鬆平常的事。在我三、四歲時某天，一對台北裁縫師傅夫妻帶來聘禮要領養我，我爸媽卻找不到我，也找不到哥哥。原來我已被哥哥揹到鄉下姑姑家躲藏。父母心念一轉，此後對我百般疼惜。

哥哥對我這個妹妹特別偏愛。一般中學男生都喜歡找同年齡的男生玩，但哥哥在放假日常到鄉下，在小溪抓蝦摸蛤仔，或者去爬虎頭山。我經常跟他出走，他會邊走邊跟我講故事，而且講很多「偉人」的故事，但除了「孟母」之外，好像所有偉人都是男的，而且好多都是政治家。久而久之，我根本忘了我不是男生，學校每次出題「將來的志願」，我毫不猶豫就寫下「我將來要做偉大的政治家！」

在鄉下遊玩或爬山時，年幼的我難免會跌倒，他回頭總是說：「自己跌倒，自己爬起來！不許哭。」有時沿著農路過小溪，我看到小溪中有水蛇，嚇哭了，但他說：「水蛇無毒，不用怕，大步跨過來！」後來我面對許多人生的橫逆挫折，都未屈撓，想來跟孩提時代哥哥對我的磨練有關。

棄醫．學法．參選

日據時代，台灣人不許讀法政科系，優秀子弟都選讀醫科，醫師因而成為一般人敬羨的職業。父母原也指望他學醫，但他卻考上台大法律系，而且大三大四連續考上司法官及律師特考，成為桃園鎮上的佼佼者。

父母於是期待我讀醫，但凡事想做No.1的我，在得知桃園鎮上已經有一位女醫師之後，我就自我轉換人生目標：要當桃園第一位女法官！台北一女中畢業後，我就以第一名考上台大法律系司法組，也以第一名畢業，但卻終生沒當上法官或律師。

這中間哥哥又給我一個大影響。他大二的時候，桃園縣長選舉，哥哥成為無黨籍候選人的助講員。他的口才好，儀表俊，上台說話滔滔不絕，國台語都很流轉，風靡台下老少聽眾。他在宣傳車上沿街喊話，群眾熱情鼓掌，我跟在車後小跑步，聽到很多人說：「呂傳勝是我們下一屆的縣長！」那年他20歲不到，我才國小五年級。我其實不懂他為什麼選擇黨外，而不是幫國民黨助選？我更不懂他哪來的勇氣，敢站無黨籍候選人的台去罵國民黨？那是1950年代的事。

他所助選的無黨籍候選人落選了，但「呂傳勝」這個後生小子在當時許多桃園鄉親腦海裡卻留下深刻的印象。當時在我幼小的心中，更埋下將來也要選舉的種子。他的口才好，也訓練我演講；他結婚時，我才高二，父親就叫我在婚禮上代表全家用台語向賓客致謝詞。

雖未活躍於政治圈，但哥哥長達半世紀的律師生涯，使他在司法界備受尊重，曾歷任全國律師公會常務理事，也擔任許多公私團體的法律顧問。尤其熱心於呂姓宗親會事務，擔任理事長，興建呂祖聖殿與河東祠堂，並且在桃園虎頭山構建「呂祖陵寢」大墓園，嘉惠慎宗追遠的禮俗聖事，贏得宗親的敬重。

美麗島辯護

追念哥哥的生平事蹟中，最後我必須揭露一件外人鮮少知悉，但確實影響美麗島軍法大審，甚至台灣民主發展的秘密。

美麗島事件於1979年12月10日晚上在高雄市爆發，我是當晚最主要的演講者，12月13日清晨第一個被逮捕入獄。當天中午電視播出，剛過70歲生日的母親乍聽之下，昏厥過去，跌斷右腿，哥哥也瞬間得到胃潰瘍，多年未痊癒。

我們在專案小組日以繼夜的疲勞偵訊之下，被迫簽下許多認罪的證詞，1980年2月27日上午第一次見到大姐和哥哥。兄姊強裝笑臉告訴我，全世界都很關心這個案件，明天開庭，全國最優秀的法官和檢察官都出庭，妳心裡有什麼話都要講出來，還用手勢比劃，問我有沒有被「刑求」？哥還說：「妳是學法律的，自白必須出於自由意願才合法，妳好好想想，這幾個月來有受到什麼冤屈的話，明天法庭上通通講出來。」

對一個已經被關押兩個半月的我來說，他們對我說的話，我實在很難置信，最好的法官？有冤屈可說出來？… 怎麼可能？但是他們好不容易來看我，又為什麼會騙我？想來想去，將信將疑。回到押房後，我閉起眼睛，慢慢地理出頭緒，相信他們一定有盤算，不可能害我。回想偵訊過程種種，我用「人格解體式」、「斷章取義式」、「移花接木式」，及「欺騙威嚇式」來形容偵訊取供的方式，我決定在法庭上為自己的清白而戰。

我發現其他被告不見得認識他們的律師，至少沒有人像我這樣，律師是我的哥哥和嫂嫂的哥哥，我完全信任。他們彼此之間缺乏互信，甚至懷疑律師是國民黨請來的，哪敢相信？果然，隔天開庭，前面幾位被告都誠惶誠恐，承認偵訊期間受到很好的照顧，自白都出於自願。我心想完了，我如何唱獨腳戲翻供？

幸好我哥哥起身發言：「被告接受58天的偵查，她說心有餘悸，心裡有障礙，又說她日夜被偵訊，… 請庭上調查。」
審判長只好讓我發言。我忽然悲從中來，痛哭失聲，邊泣邊說：「我沒有被刑求，但有刑求以外不正的方法，他們用比刑求更高明的方法。」

我的另位辯護人鄭冠禮律師立即接口：「請審判長問被告，什麼比刑求更高明？」

審判長只好讓我述說偵訊過程。我委婉說出「人格解體式」、「斷章取義式」…，法庭上立即一片譁然，旁聽席上的記者們都豎耳傾聽。我斷斷續續說完話，法庭氣氛為之逆轉，其他被告的律師也爭相要求問明每個被告的偵訊過程有無違法。

由於我的律師跟我特有的關係，使我配合辯護策略而巧妙翻供，終於帶動案情大翻轉。第二天各報都有完整報導。原本封閉的戒嚴體制也因十天軍法大審中，審判長與被告和律師的精彩舌戰被充分報導，而受到空前的衝激，台灣民眾的政治意識因軍法大審而被啟蒙開來。

猶記得在審判終了前，哥哥在法庭上說出一句擲地有聲的話：「審判官們！今天你們在法庭上審判八名被告，別忘了，全國同胞在外面審判你們。而明天，歷史會審判你我大家。」

歷史果真審判美麗島！軍法大審20年後，當時最年輕的辯護律師陳水扁居然和被判「暴力叛亂」罪的呂秀蓮搭檔，用和平民主的方式讓一黨專政50年的國民黨下台，實踐政黨輪替的民主憲政。

假設當時沒有哥哥與我特殊的兄妹情誼，在法庭上無人敢翻供，審判的結果必然更悲慘，台灣的民主化或許遙遙無期。

我的哥哥呂傳勝一生光明磊落，走正道，行公義，不忮不求。從小到大，他呵護我，引導我，更影響我的今生今世。兄妹一場，願您上天堂，護佑家人和台灣！

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