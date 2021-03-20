高雄翁一週搞丟2次　「哈利波特劫盜地圖」曝光！幫找回家路

▲前鎮分局瑞隆派出所警員，藉著「迷途老人常客資料庫」系統，順利協助幫助老翁返家。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市前鎮區一名老翁，一週內迷失2次不記得回家的路，所幸前鎮分局瑞隆派出所警員，藉著「迷途老人常客資料庫」系統，順利協助幫助老翁返家，老翁家人對警方除了深感抱歉外，也十分感謝協助並比了一個大大的讚表示肯定。

警方表示，高齡94歲的葉姓老翁，14日上午趁家人不注意時獨自一人搭公車遊玩，但到了傍晚，搭乘公車要返家卻忘了回家的路，公車司機見狀只好將他載回前鎮區的瑞豐車站，並請求警方前來協助。員警到場後，耐心地詢問老翁家住哪裡、電話等，卻只見他拿出一張寫有自己名字的字條，其他則是微笑未回答，最後只好先將老翁帶回派出所內。

員警看著老翁的姓名及長相越看越感熟悉，突然想起老翁是派出所迷途老人的常客，立刻查閱「迷途老人常客資料庫」系統，果真順利找到老翁的住址及家人的聯絡方式，員警告訴老翁找到家了，他開心地不斷鞠躬道謝，趕緊扶老翁護送他返家。

▲前鎮分局瑞隆派出所警員，藉著「迷途老人常客資料庫」系統，順利協助幫助老翁返家。（圖／記者吳世龍翻攝）

未料16日上午警方又接獲民眾報案，指出前鎮區保泰路上有迷途老人需警方協助，瑞隆派出所林姓女警抵達現場後一眼就認出，他就是前2天坐公車迷途的老翁，便直接扶他上巡邏車護送返家。老翁的家人見警方一週送老翁回家2次深感抱歉又感激員警的大力協助，對員警熱心與積極的協助，比了一個大大的讚表示肯定。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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