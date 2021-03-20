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一中街「香腸王」殺女友！靈媒地府調冤魂　攻破三角畸戀心防

小隊長連偵傑到「師姐」辦事處泡茶，意外接手偵辦十年前命案。（本刊資料照）

▲小隊長連偵傑到「師姐」辦事處泡茶，意外接手偵辦十年前命案。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

警方辦案觸礁，透過靈媒尋求「無形力量」協助破案的情形，時有所聞，但鬼魂向警察鳴冤求助，可就少見！2015年，台中市一中街「香腸王」沈聯旺殺害中國籍女友羅愛珍，死者沉冤10年，幸有靈媒介入，將沉冤10年的鬼魂，從陰間喚來陽世，當面向在場的小隊長連偵傑申冤，並領冥旨引導刑警找到她的屍體，重啟調查，才讓逃逸多年的香腸王接受法律制裁。

台中市一中商圈知名美食攤商「香腸王」老闆沈聯旺（62歲），2015年涉及一起家暴案，他手提菜刀，將同居謝姓女友拖進屋內，拉下鐵門，把對方打遍體鱗傷。警方趕抵現場，「香腸王」還佯裝什麼事都沒發生，目擊者「小美」極力拜託警方再察看一次，才發現謝女渾身是血，從冰箱掙扎著爬出，事後謝女頭部縫了一百多針，醫院發出病危通知，一條命差點沒了！

這起家暴案件發生之後，謝女私下告訴小美，她不敢離開沈聯旺，是因為她曾目睹沈男殺害前女友羅愛珍，如果她離開，也會被做掉。說也奇怪，家暴案發生之後，有靈異體質的小美，經常夢見一個全身赤裸的女子對著她喊冷，她多次半夜驚醒，全身起雞皮疙瘩。

為此，小美與當時在場的林姓男子求神問卜，找到台中市一位「師姐」。當天，台中市五分局偵查隊小隊長連偵傑也在該師姐「辦事」的地方訪友，他說，之前完全不認識小美與謝女，那晚上他正與友人喝茶聊天，突然師姐叫他過去，告訴他：「有個女的死了，我已把她的魂『調上來』，接下來是你們警察的工作了。」

連偵傑一頭霧水，聽完小美的敘述後，大致瞭解，但也心知肚明，這是件難辦的案子。這時，師姐竟然搞起「觀落陰」，讓死者羅愛珍的陰魂附身在一名乩童身上，只見「羅愛珍」不停發抖、點頭，口中喃喃，透過師姐「翻譯」，才知道她在向小隊長求助。

連偵傑告訴附身的陰魂說，「我要看到屍體才能幫妳，所以妳也要幫自己。」為了替死者申冤，師姐還作法，讓羅愛珍領取陰間的「冥旨」，可到陽間以無形的力量協助警方，為自己報仇。

一開始警方半信半疑，但調閱羅愛珍的個資，赫然發現她從2005年起，手機就沒再通話，帳戶未有金錢進出，信用卡、健保卡也通通沒再使用、繳費，警方研判是命案無誤，靈媒之言，並非無稽之談。

警方突破謝女心防，她供稱，10年前她在「香腸王」店裡工作，沈男劈腿她與羅女，三角畸戀鬧得不可開交，2005年某晚，沈聯旺駕著貨車，把謝女叫到樓下，她見到貨車車廂裡，昏迷的羅愛珍全身赤裸，裹著棉被。沈對謝說：「妳不是要我給你交代，好，今天我就給你！」

沈聯旺將車開到彰化縣和美鎮偏僻的「洋仔厝大排」，趁四下無人，直接把羅丟進圳溝裡。謝女目睹整個過程，嚇得魂不附體，她不願幫忙，也不敢勸阻，之後，每當她想離開沈，沈就恐嚇說要「丟掉她」！

接著，警方冥冥之中，如有神助，透過無名屍登記系統，並在開棺驗屍後，比對DNA，找到羅愛珍已經腐化的骨骸，全案順利偵破，「香腸王」沈聯旺被判刑14年。

巧合的是，當年羅愛珍剛被殺害時，彰化警方處理無名屍的員警辦案草率，明明法醫高大成都指出，死者被餵食藥物後推入大排，並非自殺，他也沒認真查，幸好檢察官下令不得火化，否則死者將永遠沉冤。

此外，羅愛珍在中國大陸的兄長曾寫信給當時的警政署長侯友宜求助，警政署交辦給台中縣警局，承辦人員也虛應故事，而這兩名員警，都先後因案被撤職，彷彿冥冥中自有業報。

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113。


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